В Дніпрі лікарі врятували немовля та онкохвору матір з важкою формою COVІD-19

В Дніпрі лікарі борються за одужання новонародженої дівчинки та її матері, яка хвора на лімфому та важку COVІD-пневмонію.

Дівчинка народилася в реанімаційному відділенні Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова, повідомив у Facebook генеральний директор медзакладу Сергій Риженко.

Її матері Ірині, яка хвора на важку COVІD-пневмонію та лімфому, довелося зробити кесарів розтин.

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Дитина наразі дихає самостійно, а матір знаходиться в реанімації на апараті ШВЛ.

Фото з особистої сторінки Сергія Риженка

"Скрізь трубу апарату роздивляється на телефоні лікаря фото своєї новонародженої донечки", – пише Риженко.

У жінки є старша 16-річна дочка, яка приходить в лікарню, щоб подивитися на маму через вікно. Чоловік пацієнтки – шахтар, також перехворів на COVІD-19, але в легкій формі. Він був вакцинований.

"Вони ще разом мають подолати важкий шлях лікування COVІD-19, онкозахворювання, виховання малечі", – зазначає директор лікарні.

За жовтень 2021 року в лікарні народилось 20 дітей від мам з тяжкою формою COVІD-19. Діти також були інфікованні.

За словами Сергія Риженка, наразі в лікарні знаходяться 200 пацієнтів з коронавірусною хворобою, 35 з них – в реанімації вкрай важкому стані та дихають киснем. Тільки за останню ніч ними було використано 3 тони кисню.

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"Не помер жодний вакцинований. 8 пацієнтів казали, що вакциновані. Вони легко перехворіли.

Бабуся одна хворіла важко. Але ми маємо сумніви, щодо справжності її щеплень", – каже Риженко.

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