Наприкінці листопада у Південній Африці виявили новий штам коронавірусу "Омікрон".

Він швидко привернув увагу світу кількістю своїх мутацій. Всесвітня організація охорони здоров’я визнала "Омікрон" "таким, що викликає побоювання".

Країни почали вводити додаткові обмеження.

Зокрема, держави Європейського союзу призупинили поїздки з країн на півдні Африки.

Українці, які повертаються з країн поширення штаму "Омікрон", змушені самоізолюватися на 14 днів.

Станом на 29 листопада "Омікрон" виявили щонайменше у 17 країнах. В Україні його поки що не зафіксували.

Однак присутність "Омікрону" у країні – лише питання часу, оскільки вчені підозрюють, що штам швидко передається, а кількість його мутацій потенційно може спричинити спалах захворювань.

Про "Омікрон" сьогодні відомо мало. "Українська правда. Життя" зібрала актуальну інформацію про: симптоми штаму, мутації, заразність та ефективність COVID-вакцин.

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Походження "Омікрону"

Наразі не зрозуміло, де з'явився цей варіант, але 24 листопада першими про нього повідомили південноафриканські вчені.

Згодом "Омікрон" виявили в Гонконзі, Ботсвані, Ізраїлі, Бельгії та інших країнах.

У ВООЗ припускають, що "Омікрон" виник внаслідок мутації у людини із ослабленим імунітетом.

Чому "Омікрон"?

Омікрон – це 15-та літера грецького алфавіту. Попередні 12 уже зайняті іншими штамами.

13 та 14 букви алфавіту у ВООЗ (Nu та Xi) пропустили. Nu – щоб уникнути плутанини зі словом новий (new).

Xi – за словами ВООЗ, щоб уникнути дискримінації: Xi – це "поширене прізвище" у Китаї, а також буква збігається з ім'ям лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Симптоми "Омікрону"

Поки що рано говорити, чи є в "Омікрону" відмінні від інших штамів симптоми.

Наразі лікарка з Південної Африки Анжеліка Кутзі, яка лікувала пацієнтів з "Омікроном", каже, що хворі відчували втому, ломоту в тілі та легкі головні болі.

"У більшості з них спостерігаються дуже, дуже легкі симптоми", – сказала лікарка Reuters. – Ми змогли лікувати цих пацієнтів в домашніх умовах... Найбільш поширеною клінічною скаргою є сильна втома протягом одного або двох днів".

Кутзі розповіла, що вона почала спостерігати пацієнтів з "незвичайними симптомами" приблизно з 18 листопада.

"Усе почалося із 33-річного чоловіка. Він сказав мені, що просто надзвичайно втомився за останні кілька днів, а також відчуває болі в тілі і невеликий головний біль", – пригадує Кутзі.

За словами лікарки, у пацієнта не було болю в горлі, це було більше схоже на "першіння в горлі", але без кашлю.

Крім того,, хвороба у пацієнтів проходила без втрати смаку нюху та без значного падіння рівня кисню, як це буває із "Дельтою".

Натомість інфіковані повідомляли про незвичайні симптоми, як-от сильна втома та прискорений пульс.

Симптоми, про які повідомляли пацієнти: втома протягом одного чи двох днів,

ломота в тілі,

легкі головні болі,

прискорений пульс.

Однак цих даних наразі недостатньо, щоб виокремити характерні симптоми для "Омікрону".

Чому "Омікрон" викликає глобальне занепокоєння?

У ВООЗ вважають, що "Омікрон" несе глобальну загрозу для світу, оскільки має велику кількість мутацій в порівнянні з попередніми варіантами.

За словами професора Моса Мошабела, заступника проректора з досліджень та інновацій Університету Квазулу-Натал, "Омікрон" має "найбільшу кількість мутацій, які ми бачили на сьогодні".

"Деякі з цих мутацій такі ж, як у "Дельта" та "Бета", а інші – ні, і "ми не знаємо, на що перетвориться комбінація цих мутацій", – каже Мошабела.

Що відомо про мутації "Омікрону"

Коли людина стикається з вірусом SARS-CoV-2, імунні клітини організму виробляють антитіла, які націлені на шипоподібний білок – частинку, яку вірус використовує для прикріплення до білка рецептора ACE2 на людських клітинах, щоб проникнути у них.

Коли антитіла зв'язуються із шипоподібним білком, вони блокують вірус. Оскільки шипоподібний білок необхідний для інфікування, вакцини проти COVID-19 використовують його для тренування імунної відповіді організму.

Лише у шипоподібному білку "Омікрона" є 32 мутації, які можна розділити на три групи, вважає Олів'є Шварц, вірусолог та імунолог в Інституті Пастера у Франції:

деякі мутації посилюють здатність шипоподібного білка зв'язуватися з людським рецептором ACE2;

деякі допомагають поверхні вірусу злитися з клітиною та проникнути у неї;

інші змінюють зовнішній вигляд шипоподібного білка, ускладнюючи його розпізнавання та дозволяючи вірусу ухилятися від антитіл.

Це означає, що деякі мутації потенційно роблять "Омікрон" більш заразним, можуть допомогти йому легше заражати клітини людини, а також обійти наявний імунітет від вакцин або попередніх інфікувань коронавірусом.

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Заразність "Омікрону"

Вчені підозрюють, що темпи зростання кількості нових щоденних випадків COVID-19 у Південній Африці пов’язані із високою заразністю нового варіанту.

Кількість нових щоденних випадків в Південній Африці різко зросла з близько 200 до більш ніж 3200 за останні тижні.

Є ймовірність, що розпосюдження "Омікрону" пов'язане з подією суперпоширення (випадки, коли невелика кількість інфікованих заражає вірусом десятки інших людей), але дані викликають у вчених стурбованість.

Ґрунтуючись на списку мутацій, вчені припускають, що вірус з більшою ймовірністю заразить або повторно заразить людей, які мають імунітет до більш ранніх варіантів.

Однак це теоретичні прогнози, наразі науковці проводять дослідження, щоб перевірити, наскільки ефективно антитіла нейтралізують "Омікрон".

Ранні дослідження показують, що він має коефіцієнт відтворення 2 – тобто кожна інфікована людина може передати його двом іншим людям.

"Безперечно, є шанс, що він уже поширився по всьому світу, але ми просто ще не знаємо", – вважає Ендрю Пекош, епідеміолог з Університету Джонса Гопкінса.

Лікарка з Південної Африки Анжеліка Кутзі також вважає, що "Омікрон" зачіпає людей віком 40 років і молодше.

Однак дані про вік пацієнтів обмежені, і стверджувати про те, хто саме вразливий до нового штаму, поки що не можна.

Тяжкість перебігу COVID-19 в інфікованих "Омікроном"

Попередні дані свідчать про те, що в Південній Африці зростає кількість госпіталізацій, але це може бути пов'язане зі збільшенням загальної кількості інфікованих людей, а не внаслідок конкретної інфекції, спричиненої "Омікроном", розповідають у ВООЗ.

Експерти кажуть, що ще зарано говорити про те, чи спричиняє "Омікрон" тяжчий перебіг захворювання, оскільки між зараженням та госпіталізацією проходить певний проміжок часу.

"Ми бачимо, що цей вірус досить швидко поширюється серед населення з, як ми вважаємо, дуже високим рівнем імунітету.

Нас турбує те, що "Омікрон" може краще ухилятися від імунітету, ніж попередні варіанти", – каже Річард Лесселлс, фахівець із інфекційних захворювань із Університету Квазулу-Натал у Дурбані, Південна Африка.

Чи ефективні вакцини проти "Омікрону"?

Поки що немає достатніх доказів, щоб сказати, чи зможе штам "обійти" захист COVID-вакцин. Проте представники Pfizer, Moderna та Oxford/AstraZeneca вже відреагували на "Омікрон".

AstraZeneca "вивчає "Омікрон", щоб більше дізнатися про нього та вплив на вакцину", і проводить дослідження у Ботсвані та Есватині, щоб зрозуміти, як вакцина працює проти цього варіанту вірусу.

У Pfizer і BioNTech заявили, що вивчають штами, і за потреби можуть швидко адаптувати свою вакцину до "Омікрону".

Moderna обіцяє оновлену вакцину проти "Омікрон" вже на початку наступного року.

"Наразі у нас є всі ознаки того, що вакцини, як і раніше, ефективні у запобіганні важких захворювань та/або ускладнень", – каже Ян Санне, фахівець з інфекційних захворювань з Університету Вітватерсранда в Йоганнесбурзі, Південна Африка.

Утім, за його словами, даних ще мало.

У ВООЗ наголошують, що вакцини, як і раніше, мають вирішальне значення для зменшення ризику важких захворювань і смертні.

Катерина Хорощак, УП. Життя

Титульна світлина poznyakov/Depositphotos

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