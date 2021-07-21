Який у вас ризик заразитися, потрапити в лікарню чи померти від COVID-19? Таблиця

Центр з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) опублікував таблицю з ризиками захворіти, потрапити до лікарні і померти від COVID-19 для кожної вікової групи.

Усі показники у CDC порівнювали з групою 18-29 років.

ЇЇ обрали контрольною через те, що на цей вік припадала найбільша сукупна кількість випадків COVID-19 в порівнянні з іншими віковими групами.

У таблиці є коефіцієнт 1x, який означає, що ризики для категорії 18-29 років та інших категорій – однакові.

Наприклад, ризик зараження для всіх груп, окрім дітей віком 0-4 роки, однаковий. У малюків ймовірність заразитися трохи менша.

Загалом, згідно з даними таблиці, у дітей 0-4 роки ризик заразитися, потрапити в лікарню чи померти від COVID-19 – найменший.

Майже така ж картина у дітей 5-17 років. Проте ризик захворіти на коронавірус у них вже такий самий, як і в інших вікових груп.

Ризик захворіти або померти від COVID-19 у людей віком 30-39 років (відносно 18-29 років) збільшується у 2 і 4 рази відповідно.

У людей 40-49 років ймовірність смерті вже у 4 рази більша.

50-64 роки: ризик госпіталізації і смерті збільшується у 4 та 35 разів відповідно.

65-74 роки: ймовірність потрапити до лікарні у 6 разів більша, а померти – у 95 разів.

75-84 роки: ризик госпіталізації вищий у 9 разів, смерті – у 230 разів.

85+: у порівнянні з 18-29-річними, рівень госпіталізації вищий у 15 разів, а смертності – в 600 разів.

Показники вирахувані на основі зафіксованих випадків у США станом на 12 липня 2021 року.

Числа, використані для розрахунку коефіцієнтів, засновані на даних про смерті у 2019 році.

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