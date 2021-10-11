У МОЗ розповіли про особливості COVID-штаму “Дельта” в Україні

Близько 95% випадків COVID-19 в Україні наразі припадають саме на штам "Дельта".

Лікарі фіксують специфічні симптоми у пацієнтів, інфікованих цим штамом, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю виданню "Голос Америки".

Міністр заявив, що у хворих спостерігають різке падіння рівня кисню на 7-8 день після зараження штамом "Дельта".

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"Лікарі-інфекціоністи говорять про певні особливості "Дельти" на території України: інфікована людина може мати симптоми 7-8 днів, а потім сатурація кисню різко падає із 92% до 70%. Міністр заявив, що у хворих спостерігають різке падіння рівня кисню на 7-8 день після зараження штамом "Дельта".

Таких людей важко витягти, їх підключають до апаратів штучної вентиляції легень", – розповів міністр.

Фото: Milkos/Depositphotos

Також, за словами міністра, показники захворюваності на COVID-19 вже наблизились до показників осені 2020 року.

Нова хвиля захворюваності почалася раніше, ніж очікували фахівці та представники міністерства. Головний санітарний лікар Ігор Кузін зазначав, що спалах захворюваності очікують не раніше жовтня-листопада.

Найбільша кількість випадків припадає на великі міста – Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Харків, а також на Сумську, Донецьку та Житомирську області.

Нагадаємо, серед основних симптомів зараження штамом "Дельта":

головний біль;

нежить;

лихоманка;

біль у горлі.

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