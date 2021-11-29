Новий COVID-штам "Омікрон" несе глобальну загрозу для світу – ВООЗ 

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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29 листопада 2021

Новий варіант COVID-19 "Омікрон" має близько 32 мутацій і становить "дуже високий" ризик для світу.

Він може поширитися і спричинити сплеск хвороби.

Про це йдеться у доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я, повідомляє The Guardian.

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"Омікрон" має безпрецедентну кількість мутацій, які несуть загрозу з огляду на їхній потенційний вплив на траєкторію пандемії. 

Загальний ризик для світу від нового небезпечного варіанту вірусу оцінюється як дуже високий", – попереджають у ВООЗ.

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

 Фото: Cebas1/Depositphotos

Мутації "Омікрона" викликають занепокоєння через можливий ризик повторного інфікування, підвищену трансмісивність та можливе зниження ефективності вакцинного захисту. 

Водночас носіння масок, соціальна дистанція, провітрювання приміщень і миття рук залишаються основними методами запобігання поширенню усіх штамів COVID-19, навіть якщо з'являються нові варіанти, наголошують у ВООЗ.

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Наразі невідомо, наскільки "Омікрон" стійкий до вакцин і як він впливає на перебіг хвороби.

Відповідні дослідження мають бути готові за кілька тижнів.

Нагадаємо, у Єврокомісії заявили, що вакцину Pfizer мають адаптувати до нового штаму.

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