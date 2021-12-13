Львівські лікарі знайшли у бронхах 4-річного хлопчика лампочку з гірлянди

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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13 грудня 2021

Медики Львівської обласної дитячої лікарні "Охматдит" виявили у бронхах 4-річного хлопчика світлодіодну лампочку з гірлянди.

Батьки малюка дістали новорічні іграшки, щоб прикрасити ялинку, а коли відволіклись – дитина миттєво проковтнула предмет.

Хлопчик почав кашляти і задихатися, тож батьки викликали швидку допомогу, повідомляє медичний заклад у Facebook.

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Дитині відразу зробили рентген. На знімку дитячі хірурги побачили стороннє тіло у дихальних шляхах, яке вже травмувало слизову оболонку. 

 Фото: karandaev/Depositphotos

Лампочку дістали за допомогою бронхоскопії, тобто без жодного розрізу.

"Гострими, направленими в різні сторони вусиками лампочка "дивилася" на мене. Вуса під час дихання травмували слизову оболонку в ділянці біфуркації трахеї, там уже утворилися дрібні крововиливи. 

Я захопив вусики щипцями і завів їх у тубус бронхоскопа, щоб під час видалення не травмувати ними бронхи і трахею. Разом з тубусом дістав лампочку з бронха дитини", – пояснив торакальний хірург Олександр Колодій.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, що робити, якщо дитина проковтнула сторонній предмет.

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