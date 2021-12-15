В Україні будуть відзначати День людей з історією раку

В Україні запровадили День людей з історією раку, який будуть відзначати щорічно в першу неділю червня.
Відповідний указ Президента України Володимира Зеленського затвердили на засіданні уряду 15 грудня 2021 року.
Як йдеться в указі, цей день був ведений на підтримку ініціатив щодо запобігання виникнення та розповсюдження захворюваності на рак та привернення уваги держави та суспільства до проблем людей, які живуть з онкологічним захворюванням.
В пояснювальній записці до указу йдеться, що таке рішення прийняте з метою "вшанування самовідданої боротьби людей, хворих на рак, їхньої сили волі та героїчного прагнення до життя".
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День людей з історією раку, або Cancer Survivors Day відзначається у всьому світі в першу неділю червня.
В цей день люди згадують тих, хто пережив онкологічну хворобу та підвищують обізнаність про проблеми, з якими стикаються люди в діагнозі.
Його відзначають не лише онкопацієнти, але і члени їхніх родин, друзі та лікарі.
Нагадаємо, в Україні, згідно дослідженню, онкопацієнтові в середньому доводиться витрачати на лікування понад 80 тис. гривень на рік.
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