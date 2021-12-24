В 2022 році на українців очікує ревакцинація проти COVID-19 – Кузін

Людина, яка отримала 2 дози вакцини в 2021, має через рік знову звернутися до пунктів щеплень, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю "Суспільному".

Він розповів, що Україна наразі дотримується стратегії ревакцинації двома дозами вакцини через один рік після отримання базового курсу щеплення.

При цьому людина може обрати інший тип вакцини, ніж той, який використовувався під час першого щеплення.

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"Багато європейських країн рекомендують проводити ревакцинацію проти COVID-19 через 6 місяців.

І зараз ЄС намагається встановити додаткові вимоги щодо перетину кордону саме в Європу, враховуючи необхідність так званого "бустеру".

Тому скоріш за все – найближчим часом ми будемо переглядати своє рішення по використанню ревакцинальної й додаткової дози", – зазначив Кузін у інтерв’ю Укрінформу.

Фото:Wirestock /Depositphotos

Він також наголосив, що бустерна доза і ревакцинація – це одне й те саме.

"Тобто ревакцинальна доза – це і є той бустер. Його вводять через певний проміжок часу після отримання повного курсу вакцинації.

Коректно вживати поняття "ревакцинальна" доза, адже йдеться про щеплення, яке людина отримує після того, як пройшла повний курс вакцинації", – уточнив головний санлікар.

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Кузін зазначив, що ревакцинація не обов’язково проводиться двома дозами, але варто почекати рішення Національної технічної групи експертів з питань імунізації для остаточного рішення.

"Формат або модель цього "бустеру" – це вже предмет більш професійної дискусії фахівців НТГЕІ, тому що є кілька різних моделей, коли бустер вводиться через 6 місяців, через 28 днів, або через 3 місяці. Думаю, скоро ми будемо мати фінальну позицію", – каже він.

За словами Ігора Кузіна, рекомендованими для проведення ревакцинації є м-РНК вакцини Moderna та Pfizer.

"Досліджувалися лише вакцини AstraZeneca, Pfizer і CoronaVac в якості бустеру.

Вакцини AstraZeneca і Pfizer показують найвищий рівень імунітету на фоні бустеру. Враховуючи, що AstraZeneca зараз майже не використовується в країні, скоріш за все, що ревакцинальною дозою для вакцини CoronaVac буде Pfizer як м-РНК-вмісна вакцина", – сказав він.

Утім, Кузін зазначив, що передусім бустерні дози мають отримати найбільш вразливі категорії населення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я дозволило робити щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям з ослабленим імунітетом.

Пізніше МОЗ запровадило ревакцинальну (бустерну) дозу для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу.

Вони зможуть отримати її щонайменше через 6 місяців з дати отримання другої дози.

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