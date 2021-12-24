Бустерна доза CoronaVac не виробляє потрібної кількості антитіл проти Омікрону – дослідження

Три дози вакцини CoronaVac проти COVID-19 не виробляють потрібного рівня антитіл для боротьби зі штамом Омікрон.

Аналіз дослідників з Гонконгу показав, що вакцина Pfizer була більш ефективною, повідомляє Reuters.

Результати показують, що дві дози вакцин CoronaVac або Pfizer забезпечують дуже слабку реакцію нейтралізуюих вірус антитіл проти штаму Омікрон.

Третя доза вакцини Pfizer, введена тим, хто отримав дві дози Pfizer або CoronaVac, забезпечує потрібну кількість антитіл проти варіанту Омікрон.

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Третя доза CoronaVac, введена тим, хто отримав дві попередні дози CoronaVac, не забезпечує належного рівня захисних антитіл.

У заяві не вказано, скільки зразків було використано для аналізу.

Професор Девід Хуї закликав тих, хто не отримав дві дози щеплень, терміново вакцинуватися.

"Передача варіанту Омікрон означає, що невакциновані люди, особливо старшого віку, або ті, що страждають на такі захворювання, як цукровий діабет і гіпертонія, мають високий ризик заразитися на COVID-19", – каже він.



Професор також зазначив, що ті, хто отримав дві дози Pfizer або CoronaVac, повинні отримати третю дозу вакцини Pfizer приблизно через 6 місяців після другого уколу, щоб досягти оптимального захисту від Омікрону.

Нагадаємо, раніше в Університеті Гонконгу заявили, що дві дози вакцини CoronaVac не забезпечують достатньої кількості антитіл для нейтралізації штаму COVID-19 Омікрон.

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