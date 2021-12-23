Чи діють домашні експрес-тести на COVID-19 у транспорті та громадських закладах? Пояснення МОЗ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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23 грудня 2021

Експрес-тести на COVID-19, зроблені в домашніх умовах, не діють у громадських закладах та громадському транспорті.

Вони не дають підстави відвідувати ресторани, кінотеатри, спортивні зали чи користуватись міжрегіональним транспортом в умовах карантину, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Домашні експрес-тести не дають доступ у громадські заклади, тому що немає можливості перевірити, чиї зразки використовували для тесту.

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Також результати такого тестування не є 100% гарантованими зокрема через те, що можуть бути проведені із порушенням процедури.

 Фото: igorykor_official/Depositphotos

Водночас такі типи тестів можна використовувати для самоконтролю, наголошують у МОЗ.

Якщо ви отримали позитивний результат – необхідно звернутись до медичного закладу для підтвердження результатів ПЛР-методом.

У МОЗ нагадали, що для відвідування громадських закладів та у транспорті підійде ПЛР-тест та експрес-тест на антиген, зроблений в лабораторії.

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