"Не можу отримати оргазм": чому в жінок виникає аноргазмія і як її подолати?

Оргазм – це приємна, але не обов’язкова умова для того, щоб мати якісний і здоровий секс.

Однак його систематична відсутність може викликати тривогу, впливати на стосунки і свідчити про більш глибинні проблеми.

Інколи щоб повернути оргазм, необхідно змінити позу чи підключити секс-іграшку, а інколи – звернутися до лікаря.

Зазвичай жінки рідше отримують оргазм, ніж чоловіки, відповідно, аноргазмія більш поширена серед них. Це підтверджують результати опитування української соціологічної групи Gradus Research.

Лише 35% респонденток заявили, що отримують оргазм під час кожного статевого акту. Водночас серед чоловіків цей показник становив 78%.

"Українська правда. Життя" вирішила розібратися, чому у жінок виникає аноргазмія і як її подолати.

Із цього матеріалу ви дізнаєтеся:

що таке аноргазмія у жінок і чому це не вирок?

як сексуальна культура впливає на оргазм?

які є види аноргазмії?

чому жінки перестають отримувати оргазм?

коли секс без оргазму є нормою?

як повернути оргазм після пологів, менопаузи або хвороби?

Розібратися в цій темі нам допомогли експерти:

психотерапевтка і консультантка з питань сексуальності Тася Осадча ;

; гінекологиня та ендокринологиня Наталя Cіліна ;

; психологиня та сексологиня Тетяна Павлова.

Фото: billiondigital/Depositphotos

Що таке оргазм та аноргазмія?

Оргазм – це відчуття сильного фізичного задоволення та зняття сексуальної напруги, що зазвичай супроводжується мимовільними ритмічними скороченнями м'язів тазового дна, пишуть у Mayo Clinic.



Він залежить від гормонального фону жінки, її відчуття безпеки та комфорту, загального стану здоров’я, навичок мастурбації, відпрацьованих сексуальних технік у парі та інших обставин, розповідає гінекологиня та ендокринологиня Наталя Cіліна.

Водночас аноргазмія – це систематична відсутність оргазму або знижена здатність його відчувати під час сексу, мастурбації чи іншої сексуальної взаємодії.

Її не варто плутати з "фригідністю", оскільки "фригідність" – це дуже рідкісне явище, для якого характерна повна відсутність статевого потягу (лібідо), сексуального збудження та інтересу до сексу.

Психотерапевтка і консультантка з питань сексуальності Тася Осадча взагалі не радить використовувати цей застарілий термін.

Фото: психотерапевтка Тася Осадча, Facebook

"Зазвичай у побуті слово "фригідність" вживають неправильно, наділяють його негативним значенням і використовують у зневажливому, саркастичному тоні", – каже експертка.

Також аноргазмія не обов’язково передбачає проблеми з лібідо, тобто зниження або відсутність бажання займатися сексом, хоч і може бути частково спричинена ними.

Поширеність аноргазмії важко встановити точно, оскільки значна частина жінок не звертається з цією проблемою до медиків, каже лікарка Сіліна.

Однак частота цього явища може складати від 10% до 42%, залежно від культурних особливостей регіону.

"Та якщо говорити про українських жінок, то я бачу позитивну динаміку за останні 18 років.

У моїй практиці кількість пацієнток з активим запитом на вирішення проблем з оргазмом та лібідо збільшилась практично на 100%", – розповідає вона.

Фото: гінекологиня-ендокринологиня Наталя Сіліна

Щоб вирішити ці проблеми, важливо з’ясувати тип аноргазмії, додає експертка. Всього їх буває кілька видів: первинна, вторинна, генералізована або ситуативна.

Первинна аноргазмія

Первинна аноргазмія означає, що жінка ніколи не мала оргазму.

Утім, відсутність досвіду оргазму не означає, що людина в принципі не може його отримати, і це не "вирок", наголошує консультантка з питань сексуальності Тася Осадча.

Часто це може означати, що людина не знає, як отримати оргазм, або ще не мала такої можливості.

Важко сказати, чи буває аноргазмія вродженою, оскільки це неможливо відстежити у ранньому дитинстві, пояснює експертка.

Первинна аноргазмія найчастіше буває у людей молодшого віку (зазвичай до 30-35 років); тих, хто має небагато сексуального досвіду, а також у людей, які виросли в оточенні з репресивним типом сексуальної культури, наголошує Наталя Сіліна.

Репресивна сексуальна культура, яка, наприклад, притаманна деяким ультрарелігійним общинам або тоталітарним державам, майже повністю придушує сексуальність.

Для таких культур характерні:

суворі заборони на позашлюбні та дошлюбні зв'язки,

відсутність системи сексуального виховання,

обмеження функцій сексу лише продовженням роду,

нетерпимість до розмаїття проявів сексуальності,

стигматизація і табуювання сексуальності та пов’язаних з нею явищ, наприклад, романтичного кохання.

Фото: Milkos/Depositphotos

Наслідком зростання у таких культурах може бути вкорінення негативних почуттів щодо самої ідеї сексу.

Найпоширенішими з них є:

сором і страждання через сексуальні фантазії;

почуття провини та інші негативні відчуття після сексу або мастурбації;

труднощі з отриманням насолоди від здорового сексу за згодою;

негативне сприйняття себе після еротичних думок або сексу;

припущення людини, що її тіло некрасиве або неприйнятне для сексу.

Такі установки можуть спричиняти труднощі із досягненням оргазму або його повну відсутність.

Наприклад, за результатами дослідження науковців Університету Сан-Паулу, 26,3% опитаних жінок з Ірану мали аноргазмію.

Респондентки, у яких були труднощі з оргазмом, частіше повідомляли про тривогу, втому, біль, провину, негативні почуття до чоловіків та сором у сексуальних стосунках, ніж жінки, які не мали аноргазмії.

"У країнах, де домінують чоловіки, жінкам важко висловлювати свої почуття, проявляти еротичну та нееротичну сексуальність", – пояснили автори дослідження.

Вторинна аноргазмія

Фото: macniak/Depositphotos

Вторинна аноргазмія – це набута відсутність оргазму. Йдеться про явище, коли жінка, у якої був оргазм, раптом втратила здатність його отримувати через низку фізичних та психологічних факторів.

Наприклад, ними можуть бути:

вагітність або пологи;

менопауза;

операції на геніталіях;

фізична/сексуальна/емоційна травма;

прийом певних препаратів;

зміна способу життя;

деякі екстрагенітальні захворювання (депресія, цукровий діабет, розсіяний склероз тощо);

стрес тощо.

Генералізована

Генералізована аноргазмія – це повна відсутність оргазму, коли людина взагалі не може отримати його в жодній ситуації і з жодним партнером.

Щоб розібратися з цим рідкісним явищем, варто звернутися до гінеколога, ендокринолога, психотерапевта-сексолога та/або психіатра.

Ситуативна

Фото: Milkos/Depositphotos

Ситуативна аноргазмія – це коли оргазм можливий лише за певних обставин, наприклад, тільки при мастурбації, у певній позі або тільки під час конкретного виду сексу.

"Якщо жінка точно знає, як забезпечити собі оргазм і артикулює це своєму партнеру – це класно, але інколи вона може себе запрограмувати на те, що за інших обставин вона не зможе отримати оргазм, і тоді це розглядається як варіант аноргазмії", – каже психотерапевтка Осадча.

Водночас потрібно враховувати, що дуже часто жінки не досягають оргазму під час сексуальної активності, яка не забезпечує необхідної для них стимуляції, розповідає лікарка Сіліна.

За даними досліджень, менше третини жінок (від 18% до 30%) можуть отримати оргазм тільки від вагінального проникнення.

Однак це не означає, що поширеність аноргазмії сягає понад 80%.

"Це про стереотипи в наших головах, що сексом є тільки вагінальна пенетрація. Насправді більшість жінок отримують оргазм внаслідок стимуляції клітора та різних ділянок вульви", – наголошує експертка.

Також аноргазмію можна класифікувати на ятрогенну, психогенну та симптоматичну.

Ятрогенна аноргазмія виникає внаслідок лікування, зокрема як побічний ефект від гормональних препаратів.

Симптоматична аноргазмія – це діагноз, який жінці ставить лікар за результатами огляду та аналізів.

А психогенна аноргазмія – це психосоматичний розлад, коли жінка не може повноцінно розслабитися та отримати задоволення, пояснює психологиня та сексологиня Тетяна Павлова.

За її словами, у будь-якому випадку потрібно зрозуміти, що саме не дає жінці отримати оргазм.

Фото: сексологиня Тетяна Павлова, Facebook

Які є причини аноргазмії?

Психологічні травми

Пережите сексуальне, фізичне або психологічне насильство в минулому або травматичний досвід сексу може впливати на здатність людини відчувати оргазм, пояснює Тася Осадча.

"Навіть якщо жінка перебуває у здорових стосунках і займається сексом із тим, кого кохає, її може "переклинити" через якийсь тригер", – зауважує експертка.

Також утруднити оргазм можуть:

тривожність і страх;

комплекси щодо свого тіла;

відчуття сорому і провини за насолоду від сексу;

завищені очікування від сексу;

надмірний контроль свого тіла та ситуації;

погана комунікація щодо потреб та вподобань у сексі;

негативний клімат або невирішені конфлікти у стосунках;

брак довіри між партнерами;

аб’юз.

Фото: lightpoet/Depositphotos

Самооцінка, прийняття свого тіла та вміння розслабитися дуже впливають на задоволення від сексу.

А комплекси і страхи щодо свого тіла чи здібностей у сексі можуть завадити оргазму, каже Осадча.

"Із того, з чим мені доводилося мати справу, це випадок, коли жінка, яка абсолютно точно може досягати оргазму, мала величезний страх щодо того, який вона матиме вигляд під час оргазму.

(Страх – ред), що під час оргазму вона зробить щось нереально страшне, і партнер її зненавидить, коли це побачить. У подібних випадках жінка може не мати оргазмів, бо вона не дає собі їх відчути, навіть при абсолютній здатності їх отримувати", – розповідає психологиня.

Больові відчуття під час або після сексу

Біль може виникати з багатьох причин: недостатньо сильне збудження, занадто швидке і різке проникнення, сухість у піхві, емоційна напруженість, різноманітні хвороби та інфекції, що передаються статевим шляхом.

Більшість із цих причин потребують консультації лікарів. Однак якщо причиною відсутності оргазму або болю під час сексу є сухість у піхві, варто підібрати якісний лубрикант, бажано на водній основі.

Також необхідно обговорити з гінекологом місцеве лікування: це може бути плазмотерапія, креми з естрогеном/гіалуроновою кислотою тощо, наголошує лікарка.

Фото: olegpmr/Depositphotos

Захворювання

депресія, панічні розлади, синдром деперсоналізації-дереалізації, біполярний афективний розлад, обсесивно-компульсивний розлад та інші ментальні захворювання ;

розсіяний склероз;

погіршення роботи щитовидної залози;

наднирникова недостатність;

хвороба Паркінсона (цей розлад і пов’язані з ним наслідки впливають на психологічний стан і можуть перешкоджати досягненню оргазму);

гіпертонічна хвороба;

"Важливо з 30-річного віку раз на 6 місяців вимірювати артеріальний тиск. Якщо показник перевищує 125/85 – слід звернутися до сімейного лікаря!", – наголошує Наталя Сіліна.

цукровий діабет (набутий або інсулінозалежний);

диспареунія – біль під час статевого акту.

Гінекологічні операції, зокрема:

гістеректомія;

видалення пухлини яєчників;

операції на молочних залозах (навіть видалення доброякісної фіброаденоми);

операції на органах малого тазу.

Ліки

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Інколи самолікування може призвести до проблем з оргазмом, запевняє Наталя Сіліна.

В Україні багато ліків відпускаються без рецепта, однак деякі з них можуть пригнічувати лібідо та оргастичні відчуття.

Зокрема, йдеться про:

ліки від артеріального тиску,

антипсихотичні ліки,

антигістамінні препарати,

антидепресанти, особливо селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС),

комбіновані оральні контрацептиви (КОК).

Алкоголь та куріння

Надмірне вживання алкоголю, куріння та вживання наркотиків можуть знижувати лібідо, унеможливлювати оргазм або зменшувати його "яскравість", зазначає Наталія Сіліна.

Вікові зміни

Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

З віком у людей може порушуватись іннервація (зв'язок органів і тканин з центральною нервовою системою за допомогою нервових волокон) геніталій та мозкових центрів, які відповідають за оргазм, додає лікарка.

Також зниження рівня естрогену при переході до менопаузи та її симптоми, зокрема нічна пітливість або зміна настрою, можуть вплинути на сексуальність та її прояви у жінок.

Стрес і життєві зміни

Наприклад, якщо говорити про післяпологовий період, у жінки змінюються стиль харчування, ритм життя, соціальні ролі та взаємодії, відбувається хронічна депривація сну, зміна гормонального фону, каже Тася Осадча.

Коли аноргазмія стає проблемою?

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Щоб аноргазмію можна було класифікувати як розлад, вона повинна тривати протягом 6 місяців або більше, говорить лікарка Сіліна.

У багатьох інших випадках відсутність оргазму під час сексу може бути варіантом норми.

"Жіноча анатомія, фізіологія та психологія настільки складні, що досягти стовідсоткової оргастичності дуже складно.

Є величезна кількість факторів, які впливають на оргазм, починаючи від стадії менструального циклу і закінчуючи тим, що людина може просто "збитися" з певного настрою, коли у найвідповідальніший момент сексу у сусідів раптом падає бетонна плита на підлогу. І це норма", – пояснює консультантка з питань сексуальності Тася Осадча.

Для жінок існує показник норми оргастичності, який складає приблизно 50-70%.

Тобто якщо у жінки половина або 3/4 сексуальних контактів закінчуються оргазмом – з нею все добре.

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Однак ці показники – умовна норма. Варто орієнтуватися на потреби і бажання самої жінки, наголошує психотерапевтка.

Якщо жінка загалом відчуває задоволення від сексу, варто оцінити, наскільки труднощі з оргазмом завдають їй дискомфорту, впливають на її самооцінку чи відчуття щастя.

"Найважливішим критерієм я б назвала ступінь психологічного дискомфорту. Якщо жінці з цим окей, то все нормально.

Інша справа, що людина може себе багато в чому переконати. Тут дуже важливо бути чесним з собою…", – розповідає Осадча.

Поняття норми також залежить від ступеню тяжкості аноргазмії. Одна справа, коли жінка насолоджується сексом але рідко отримує оргазм – це може бути ок.

Зовсім інша справа, коли жінка не може отримати оргазм через фізичний біль, страх або травму, тобто фактично не може займатися сексом. Такі випадки неодмінно потребують лікування, пояснює експертка.

Як знову почати отримувати оргазм?

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Не панікувати і звернутися за допомогою

Перш за все потрібно вгамувати паніку та записатись на прийом до гінеколога, наголошує сексологиня Тетяна Павлова.

Якщо ви приймаєте певні ліки – варто сказати про це і можливо скорегувати рецепт разом із лікарем. Необхідно здати аналізи та зрозуміти, що відбувається в тілі, каже експертка.

"Якщо симптоматична аноргазмія відсутня, треба записатись на прийом до психолога-сексолога і почати роботу зі своїм мозком. У 90% це не симптоматичне явище, а психологічне", – наголошує фахівчиня.

Дбати про своє здоров’я

Інколи для подолання аноргазмії потрібно пройти лікування або навпаки – припинити прийом певних медикаментів чи замінити їх.

Наприклад, щоб повернути задоволення від сексу під час менопаузи, важливо тримати під контролем рівень цукру, артеріальний тиск, а також своєчасно обговорити зі своїм гінекологом менопаузальну гормональну терапію, наголошує гінекологиня Наталя Сіліна.

Не вимагати від себе оргазму

Найбільше на оргазм впливає саме очікування оргазму, підкреслює психотерапевтка Тася Осадча.

Надмірна фіксація на самому оргазмі підвищує рівень напруження: інколи саме ця проблема лежить в основі еректильної дисфункції у чоловіків або аноргазмії в обох статей.

Чим вищим є очікування оргазму, тобто невротичне напруження з установкою "оргазм має статися обов'язково", тим менше шансів, що він насправді відбудеться.

Дуже важливо фокусуватися на процесі, а не на результаті, наголошує експертка.

Пізнавати своє тіло

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Якщо ви виключили ймовірність захворювань щитоподібної залози та інших розладів, варто зосередитися на психологічних аспектах та досліджувати свою сексуальність.

"На жаль, у нашій культурі сформована практика, коли жінки вважають, що головне – це задоволення партнера, і відкладають свої потреби. Або навпаки – перекладають відповідальність на партнера, мовляв, "він має сам знати, як мене задовольнити".

Тому трапляються такі парадоксальні випадки, коли у жінки була неймовірна кількість сексуальних партнерів (умовно, 50-60 за 5 років), але оргазмів з жодним із них не було.

Це може свідчити про те, що жінка намагається "чужими руками" отримати задоволення від сексу. Однак спочатку потрібно навчитися робити це самостійно.

Щоб пояснити партнеру, що вам подобається у сексі, необхідно самій це знати", – розповідає експертка.

На її думку, жінці може допомогти "домашня робота", щоб навчитися отримувати оргазми.

"Дуже важливо розуміти, що оргазм – це умовно-рефлекторний акт, під час якого у людини формується такий собі нейронний шлях.

Чим більше разів відбудеться повторення цього умовно-рефлекторного акту, тим міцнішим ставатиме цей шлях, і жінці з кожним разом ставатиме все легше досягти оргазму.

У зворотний бік це працює так само: якщо у жінки тривалий час у сексі немає оргазму, то шанси отримати отримати його зменшуються", – пояснює Тася Осадча.

Саме тому важливо вчитися розуміти свої потреби, досліджувати тіло через мастурбацію та фантазії, і, звісно ж, "тренуватися" отримувати оргазм.

Фото: inside-studio/Depositphotos

Налагодити комунікацію з партнером

Вирішити проблему з оргазмом у стосунках можна тільки через комунікацію з партнером, наголошує сексологиня.

"До певного часу жінка займається своїми оргазмами сама, але рано чи пізно їй доведеться вирішувати проблеми разом з партнером.

Якщо проблему замовчувати, партнер гарантовано сприйме це на власний рахунок, і загалом це зашкодить стосункам.

Тому чим відкритіша буде комунікація, тим вищими будуть шанси дійти до компромісу", – розповідає вона.

Зосередитися не лише на сексі

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Реалізувати потребу у близькості та задоволенні можна не лише через інтимні стосунки.

"Оргазм – це класно, але це не єдиний спосіб проявити любов одне до одного. Не варто підміняти сексом поняття близькості", – рекомендує Тася Осадча.

За різних обставин пара може обирати інший спосіб вираження почуттів: турбота, підтримка, ласка, тактильний контакт.

Не сприймати труднощі як вирок

Передусім варто пам’ятати, що аноргазмія – це не назавжди. Діти виростають, стресові ситуації вирішуються і ритм життя нормалізується, наголошує психотерапевтка.

Незалежно від того, маєте ви менопаузу чи нещодавно народили – аноргазмія виліковується, додає сексологиня Тетяна Павлова.

Ніхто не скаже, що це буде легко, але це точно можливо, запевняє вона.

Олена Барсукова, УП.Життя

Титульне фото: kotin/Depositphotos

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