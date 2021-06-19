Як повернути секс після пологів. Радять лікарі й психологи

Наталія Міняйло спеціально для УП.Життя
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19 червня 2021

Постійний дитячий плач, брудні підгузки, хронічна втома, недосип − це те, з чим стикається будь-яка мати після повернення з пологового.

Навіть якщо дитина дуже бажана, життя родини змінюється з появою дитини. Через це часто страждає сексуальне життя пари. Вчені з університету Гетеборга з’ясували, що третина пар розлучаються протягом перших п’яти років життя дитини.

УП.Життя з’ясовувало, коли варто повертатися до сексу після пологів і як зробити так, щоб секс приносив задоволення.

Головне − не поспішати

Валерія з Києва три роки тому народила другу дитину. Як згадує жінка, після пологів було важко налаштуватися на секс.

− По-перше, це мала дитина, думки тільки про неї. По-друге, виділення, тривале відновлення, загоєння, фізичний дискомфорт. По-третє, це зміна фігури, трохи цього соромилася.

Взагалі після народження дитини життя так змінилося, що було точно не до сексу. Бідолашний чоловік допитувався, коли вже можна буде. Я не знала, коли все налаштується, мені не хотілося сексу, згадує жінка.

Сексуальне життя пара відновила через півтора місяці після народження дитини. Знову отримувати задоволення від сексу Валерія почала через шість місяців після пологів.

Гінекологиня Галина Артиш наголошує, що є два післяпологові періоди.

Ранній триває години після народження. Він важливий для спостереження за жінкою в пологовій залі.

Пізній триває 42 доби, або 6 тижнів, після пологів. Під час цього періоду матка повертається до своїх нормальних розмірів, починається лактація, відбувається перелаштування організму жінки на не-вагітність. Також протягом цього періоду в жінки йдуть післяпологові виділення.

− Починати займатися сексом відразу після пологів не варто, адже жіноче лоно у цей період − це суцільна рана. В цей час дуже легко занести будь-яку інфекцію, навіть займаючись сексом в презервативі, та можливий розвиток ускладнень післяпологово періоду", наголошує лікарка.

Вона рекомендує утриматись від занять сексом 1,5-2 місяці після народження дитини.

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− Під час пологів жіночий організм виконує дуже важку фізичну працю, йому потрібен час, щоб відновитися. При цьому немає великого значення, чи це були природні пологи чи кесарів розтин. Якщо ж пологи були природні, але проводилась епізіотомія чи були розриви, то утриматись від сексу слід принаймні два місяці. В цей період, 6-8 тижнів, має бути і післяпологовий візит до лікаря-гінеколога, рекомендує Галина Артиш.

Наукові дослідження жіночої сексуальності після пологів підтверджують, що спосіб, в який народила жінка, майже не мав жодного впливу на відновлення сексуального життя. За даними досліджень, 89% жінок відновлювали статеве життя протягом шести місяців після пологів. 

Фото: iakovenko123/Depositphotos

Ніжність, ніжність і ще раз ніжність

Втім, чимало жінок повертаються до сексу вже через місяць після пологів.

− Ми з чоловіком мали секс вже через два тижні після пологів. Пологи були природні без ускладнень, тому наважилася на секс. І не шкодую, хоча на початку був певний дискомфорт. Але чоловік був дуже ніжний, не поспішав і ми використовували лубриканти на перших порах, розповідає Марія.

Гінекологиня Галина Артиш відмічає, що під час і після пологів організм жінки переживає дуже сильний стрес, тому чоловікові слід бути значно уважнішим до бажань жінки.

− На початку важливо, що секс був ніжним, без різких рухів. За потребою має бути використаний презерватив і додаткова змазка. Особливо у перші рази. Якщо ж жінці дуже боляче під час сексу, то чоловік має перервати статевий акт, − радить лікарка.

З цією думкою погоджується й психолог Роман Мельниченко. Він відмічає, що якщо жінка займається сексом без бажання, її тіло сприймає це як насилля.

− Після пологів тіло жінки змінюється. З’являється тривога, що вона перестала бути бажаною для чоловіка. В такому випадку жінка починає ініціювати секс, коли насправді вона його не хоче. Жінці треба прийняти себе, свої зміни й обговорити це з чоловіком, розповідає психолог.

Що потрібно знати про грудне вигодовування

У післяпологовому періоді дуже важливу роль відіграють гормони окситоцин і пролактин. Він цих гормонів залежить прив’язаність жінки до дитини і лактація.

Разом з тим, у цей період падає рівень естрогену, прогестерону та андрогену. Під дією гормонів посилюється чутливість грудей. Це природний механізм, який пригнічує лібідо жінки. 

− Після пологів особливу увагу слід приділити лактуючим грудям. У пологовому має бути проведена бесіда, як доглядати за грудьми, як прикладати малюка, відмічає Галина Артиш. 

У більшості жінок через 2-3 місяці переналаштовується організм і вони хочуть сексу, та продовжують кормити грудьми   грудьми Фото: freepik

Юлія зі Львова годувала свого сина Ростислава грудьми до 2,5 років.

− Поки тривало годування, зовсім не відчувала сексуального потягу. Це дуже злило чоловіка, однак не могла нічого з собою вдіяти. Ні сексуальна білизна, ні лубриканти не допомагали, згадує жінка. 

Сексуальне життя в пари відновилося вже після завершення грудного вигодовування, однак на допологовий рівень так і не вийшло.

У більшості жінок через два-три місяці переналаштовується організм і вони хочуть сексу, хоча і далі готують грудьми. Але буває таке, що у жінок знижене лібідо весь період, поки вони годують грудьми. Це передбачено природою. 

− Не всі чоловіки це розуміють і починають проявляти агресію. Це саме те, що найменше потрібно робити, − пояснює Роман Мельниченко. 

Однак чоловік Юлії зі Львова не проговорив з дружиною цього питання. Через п’ять років після народження сина пара розлучилася. 

− Налагодити сексуальне життя не вдалося. Завжди був страх, що син прибіжить з сусідньої кімнати і нас побачить. Таке кілька разів бувало. Я запропонувала чоловікові разом піти на психотерапію, однак він не погодився. Ми розійшлися, − розповідає жінка. 

Втома проти статевого життя

Серед причин, чому парі так і не вдалося налагодити статеве життя і зберегти шлюб Юлія називає втому.

− Малий вночі прокидався по 5-7 разів. Я майже не спала. Вдень на мені був весь дім, потрібно було прибрати і приготувати їсти. Чоловік весь час був на роботі, повертався пізно. Під вечір падала від втоми, згадує Юлія.

Психолог Роман Мельниченко у такому випадку радить чоловікам брати на себе частину домашніх обов’язків, щоб розвантажити жінку. 

− Недосипи й побутові складнощі додають стресу. У таких умовах про секс мови йти не може. Тому перше, що треба робити − це знижувати навантаження на маму. Мама має спати, відпочивати, в неї має бути час на себе. Є дослідження, які показують, що допомога в побуті, це один з найпотужніших афродизіаків, стверджує Мельниченко.

Наталія Міняйло, спеціально для УП.Життя

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