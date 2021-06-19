Як повернути секс після пологів. Радять лікарі й психологи

Постійний дитячий плач, брудні підгузки, хронічна втома, недосип − це те, з чим стикається будь-яка мати після повернення з пологового.

Навіть якщо дитина дуже бажана, життя родини змінюється з появою дитини. Через це часто страждає сексуальне життя пари. Вчені з університету Гетеборга з’ясували, що третина пар розлучаються протягом перших п’яти років життя дитини.

УП.Життя з’ясовувало, коли варто повертатися до сексу після пологів і як зробити так, щоб секс приносив задоволення.

Головне − не поспішати

Валерія з Києва три роки тому народила другу дитину. Як згадує жінка, після пологів було важко налаштуватися на секс.

− По-перше, це мала дитина, думки тільки про неї. По-друге, виділення, тривале відновлення, загоєння, фізичний дискомфорт. По-третє, це зміна фігури, трохи цього соромилася.

Взагалі після народження дитини життя так змінилося, що було точно не до сексу. Бідолашний чоловік допитувався, коли вже можна буде. Я не знала, коли все налаштується, мені не хотілося сексу, − згадує жінка.

Сексуальне життя пара відновила через півтора місяці після народження дитини. Знову отримувати задоволення від сексу Валерія почала через шість місяців після пологів.

Гінекологиня Галина Артиш наголошує, що є два післяпологові періоди.

Ранній − триває години після народження. Він важливий для спостереження за жінкою в пологовій залі.

Пізній − триває 42 доби, або 6 тижнів, після пологів. Під час цього періоду матка повертається до своїх нормальних розмірів, починається лактація, відбувається перелаштування організму жінки на не-вагітність. Також протягом цього періоду в жінки йдуть післяпологові виділення.

− Починати займатися сексом відразу після пологів не варто, адже жіноче лоно у цей період − це суцільна рана. В цей час дуже легко занести будь-яку інфекцію, навіть займаючись сексом в презервативі, та можливий розвиток ускладнень післяпологово періоду", − наголошує лікарка.

Вона рекомендує утриматись від занять сексом 1,5-2 місяці після народження дитини.

− Під час пологів жіночий організм виконує дуже важку фізичну працю, йому потрібен час, щоб відновитися. При цьому немає великого значення, чи це були природні пологи чи кесарів розтин. Якщо ж пологи були природні, але проводилась епізіотомія чи були розриви, то утриматись від сексу слід принаймні два місяці. В цей період, 6-8 тижнів, має бути і післяпологовий візит до лікаря-гінеколога, − рекомендує Галина Артиш.

Наукові дослідження жіночої сексуальності після пологів підтверджують, що спосіб, в який народила жінка, майже не мав жодного впливу на відновлення сексуального життя. За даними досліджень, 89% жінок відновлювали статеве життя протягом шести місяців після пологів.

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Ніжність, ніжність і ще раз ніжність

Втім, чимало жінок повертаються до сексу вже через місяць після пологів.

− Ми з чоловіком мали секс вже через два тижні після пологів. Пологи були природні без ускладнень, тому наважилася на секс. І не шкодую, хоча на початку був певний дискомфорт. Але чоловік був дуже ніжний, не поспішав і ми використовували лубриканти на перших порах, − розповідає Марія.

Гінекологиня Галина Артиш відмічає, що під час і після пологів організм жінки переживає дуже сильний стрес, тому чоловікові слід бути значно уважнішим до бажань жінки.

− На початку важливо, що секс був ніжним, без різких рухів. За потребою має бути використаний презерватив і додаткова змазка. Особливо у перші рази. Якщо ж жінці дуже боляче під час сексу, то чоловік має перервати статевий акт, − радить лікарка.

З цією думкою погоджується й психолог Роман Мельниченко. Він відмічає, що якщо жінка займається сексом без бажання, її тіло сприймає це як насилля.

− Після пологів тіло жінки змінюється. З’являється тривога, що вона перестала бути бажаною для чоловіка. В такому випадку жінка починає ініціювати секс, коли насправді вона його не хоче. Жінці треба прийняти себе, свої зміни й обговорити це з чоловіком, − розповідає психолог.

Що потрібно знати про грудне вигодовування

У післяпологовому періоді дуже важливу роль відіграють гормони окситоцин і пролактин. Він цих гормонів залежить прив’язаність жінки до дитини і лактація.

Разом з тим, у цей період падає рівень естрогену, прогестерону та андрогену. Під дією гормонів посилюється чутливість грудей. Це природний механізм, який пригнічує лібідо жінки.

− Після пологів особливу увагу слід приділити лактуючим грудям. У пологовому має бути проведена бесіда, як доглядати за грудьми, як прикладати малюка, − відмічає Галина Артиш.

У більшості жінок через 2-3 місяці переналаштовується організм і вони хочуть сексу, та продовжують кормити грудьми грудьми Фото: freepik

Юлія зі Львова годувала свого сина Ростислава грудьми до 2,5 років.

− Поки тривало годування, зовсім не відчувала сексуального потягу. Це дуже злило чоловіка, однак не могла нічого з собою вдіяти. Ні сексуальна білизна, ні лубриканти не допомагали, − згадує жінка.

Сексуальне життя в пари відновилося вже після завершення грудного вигодовування, однак на допологовий рівень так і не вийшло.

У більшості жінок через два-три місяці переналаштовується організм і вони хочуть сексу, хоча і далі готують грудьми. Але буває таке, що у жінок знижене лібідо весь період, поки вони годують грудьми. Це передбачено природою.

− Не всі чоловіки це розуміють і починають проявляти агресію. Це саме те, що найменше потрібно робити, − пояснює Роман Мельниченко.

Однак чоловік Юлії зі Львова не проговорив з дружиною цього питання. Через п’ять років після народження сина пара розлучилася.

− Налагодити сексуальне життя не вдалося. Завжди був страх, що син прибіжить з сусідньої кімнати і нас побачить. Таке кілька разів бувало. Я запропонувала чоловікові разом піти на психотерапію, однак він не погодився. Ми розійшлися, − розповідає жінка.

Втома проти статевого життя

Серед причин, чому парі так і не вдалося налагодити статеве життя і зберегти шлюб Юлія називає втому.

− Малий вночі прокидався по 5-7 разів. Я майже не спала. Вдень на мені був весь дім, потрібно було прибрати і приготувати їсти. Чоловік весь час був на роботі, повертався пізно. Під вечір падала від втоми, − згадує Юлія.

Психолог Роман Мельниченко у такому випадку радить чоловікам брати на себе частину домашніх обов’язків, щоб розвантажити жінку.

− Недосипи й побутові складнощі додають стресу. У таких умовах про секс мови йти не може. Тому перше, що треба робити − це знижувати навантаження на маму. Мама має спати, відпочивати, в неї має бути час на себе. Є дослідження, які показують, що допомога в побуті, це один з найпотужніших афродизіаків, − стверджує Мельниченко.

Наталія Міняйло, спеціально для УП.Життя

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