"Очиститись від шлаків": чи працюють детокс-програми та що насправді виводить токсини з організму

Детокс-програми давно стали трендами Instagram. Красиві жінки, які тримають в руках яскраво-зелені смузі, обіцяють, що ви схуднете, станете молодшими, позбудетесь токсинів.

Рекламують детокс-програми і зірки. Наприклад, Маша Єфросиніна заявляла, що щороку проходить її у спеціалізованих клініках.

"Я перестала сидіти на дієтах у 2008 році, коли вперше потрапила до клініки на... детокс! І там у мене повністю перевернулася свідомість щодо способу життя і щодо своєї харчової поведінки! Відтоді я щороку обов'язково проходжу детокс-програму під наглядом фахівців у різних клініках Європи", – каже вона.

У своїх сторіз вона показує меню: каша з зеленої гречки з ягодами, детокс-коктейлі з авокадо, ківі та зеленими йогуртами тощо.

Чому "детокси" так популярні? І чи вартують вони тих зусиль та грошей, які на них витрачають?

Спробуємо розібратись!

Для цього ми поговорили з лікаркою-дієтологинею Катериною Толстіковою та гастроентерологинею Євгенією Белінською.

Фото: Lenets_Tatsiana/Depositphotos

Що таке детокс? Це допоможе мені схуднути?

Наразі "детокс" асоціюється зі спеціальними підходами в харчуванні.

Люди відмовляються на певний термін від групи продуктів, п'ють лише соки, чаї або смузі тощо. Є і більш екстремальні методи, наприклад, з застосуванням очисних клізм.

Прихильники детокс-дієт вірять, що обмежуючи тверду їжу та певні групи продуктів, ми можемо позбутися токсинів з нашого організму та дати травній системі "передишку".

Часто люди вдаються до детокс-програм, бо хочуть схуднути. Іноді вірять, що це може полегшити протікання якихось хронічних захворювань чи попередити їх.

Також гуру детоксів стверджують, що це допоможе:

позбутися закрепів;

почуватися енергійнішим;

позбутися головного болю тощо.

Детокс-програми бувають різні. Деякі програми пропонують навіть 30-денні курси. Деякі – обмежуються 7-денними.

Десь радять практично повністю виключають тверду їжу.

Десь – обмежуватись малим переліком продуктів, наприклад, овочами, фруктами, рисом.

Часто під детоксом розуміють такі практики:

постування;

пиття лише соків та інших напоїв;

їсти лише певний перелік продуктів;

використовувати БАДи та/або трави;

використання послаблювальних засобів або клізм;

застосовувати зовнішні чинники. Наприклад, ходити в сауну.

Фото: Haribol_108/Depositphotos

Звідки пішов термін "детокс"?

Гарвардська медична школа пояснює, що до того, як термін "детокс" потрапив в Instagram-сторіз, детоксикація була винятково медичною процедурою. Її призначали людям, які отримали небезпечну для життя дозу алкоголю, наркотичних речовин, медичних препаратів тощо.

Детоксикація потребувала госпіталізації, а замість красивих смузі, соків чи дієти, хворі отримували спеціальні препарати.

Дієтологи, які сповідують у своїх підходах наукові та перевірені підходи, скептично ставляться до таких практик.

"Людина насправді думає, що робить щось добре для здоров'я, знижуючи калорійність раціону та зменшуючи кількість їжі.

Але зменшити калорійність та худнути можна без додаткового стресу для організму, не внаслідок жорсткого дефіциту, а дотримуючись правил здорового харчування", – пояснює лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова.

Як альтернативу вона рекомендує вживати звичайні продукти, не переїдати чи пропускати 1 вечерю на тиждень. Це, за її словами, позитивно впливатиме на вагу та загальний стан організму, якщо людина не перебуває у стресі, якщо вона не їсть цілодобово.

"Детокс-розвантажувальні дні не мають ніякої користі, особливо якщо це відбувається протягом 5-10 днів поспіль або навіть цілого місяця. Так людина може позбутися найціннішої тканини – м’язової, яку потім буде дуже важко та довго відновлювати", – пояснює вона.

Отож схуднення на детокс-дієтах цілком можливе та очікуване, оскільки такі дієти створюють дефіцит калорій.

Проте назвати здоровою таку втрату ваги навряд чи можна, оскільки люди переважно втрачають глікоген, воду та м'язи. Як тільки людина повертається до свого звичного режиму харчування – вага повертається.

А ще важливо розуміти, що спеціальні БАДи, які можуть рекламуватись як детокс-програми, часто містять у своєму складі послаблювальні засоби, що спричинює діарею, яка може призвести навіть до зневоднення. Повірте, це не та вага, яку ви хочете втратити.

Звичайно, буде несправедливо сказати, що всі принципи детокс-дієт антинаукові чи неправильні.

Корисно пити достатньо рідини. Корисно їсти продукти з високим вмістом клітковини. Корисно не переїдати. Але це принципи базового харчування, яких варто дотримуватись регулярно, а не 7-30 днів під час чергового челленджу.

Але навколо так багато токсинів? Невже не корисно трохи "почиститись", прогнати шлаки?

Ідея того, що в організмі є щось страшне, що треба насильницько з нього виводити, насправді дуже стара.

Практики посту та голоду були популярні ще на початку XX століття, а "шлаки" активно виганяли з організму в негламурні 90-ті.

Багато пропагандистів цієї системи щиро вірять, що наш організм накопичує токсини просто з будь-чого, що оточує нещасну сучасну людину, яка живе в мегаполісі: одяг, косметика та навіть меблі отруюють нас.

Скріншот із сайту однієї з клінік, яка пропонує детокс-програму

Цю інформацію ми знайшли на сайті однієї клініки, яка пропонує послуги з детоксу. З етичних міркувань ми не будемо давати на неї посилання.

Також у клініці наголошують на особливому питному режимі, називаючи воду "розчинником".

Що таке взагалі шлаки?

Ви не знайдете жодних згадок про шлаки в надійних наукових та медичних джерелах.

В офіційні медицині є хіба таке поняття як "азотисті шлаки". Це, наприклад, сечова кислота, аміак тощо.

І дійсно існує "детокс система", яка ефективно виводить ці речовини з організму. Більш того, ця детокс-система інтегрована та дуже розумна. Це – нирки.

Чи можуть нирки не впоратись зі своєю функцією? Звичайно, тільки тоді жодні Instagram-програми не допоможуть людині, оскільки вона потребуватиме діалізу або навіть трансплантації нирок.

А як ще органи допомогають виводити токсини з організму?

Окрім нирок, над виведенням зайвого з організму також чудово може впоратись печінка, шкіра, жовчний міхур, легені, кишківник тощо.

Дієтологиня пояснює: дуже багато людей вважає, що кишківник – це така собі каналізація з трубами, де накопичуються відходи та токсини (так звані шлаки), звідки треба їх механічно, як щіткою, вичищати. Насправді це не так.

"Структура кишківника дуже складна. Якщо подивитися на його гістологічну чи біохімічну структуру, то ви побачите, що там є велика кількість ворсинок, крипт, ферментів, клітин і так далі.

Це не очищається ніякими "щітками", кишківник не накопичує ніякі "шлаки". Дійсно, до прямої кишки у нас прямують неперетравлені речовини, і вже з прямої кишки виводяться у вигляді калу.

Є деякі токсичні речовини, які можуть накопичуватися у крові, повертатися до печінки та тим самим трошки "отруювати" організм. Але наша фізіологічна система детоксикації настільки потужна, що якщо не навантажувати її стресами, алкоголем, палінням та іншими шкідливими речами, вона прекрасно справляється з цими речовинами та виводить їх", – заспокоює Толстікова.

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Але я почуваюсь себе таким/такою енергійною після детокс-дієт! Хіба це не ознака користі?

Дійсно, люди, які практикують детокс-дієти та програми, часто стверджують, що їхнє самопочуття покращується. Проте, як повідомляє клініка Mayo, це можна пояснити тим, що протягом таких дієт люди просто не споживають перероблені продукти, продукти зі шкідливими жирами тощо.

Звісно, це позитивно впливає на самопочуття. Проте детокс-програми часто мають суворі обмеження, які в тривалій перспективі згубно впливають на здоров'я.

Більш того, клініки часто пропонують програми, в процесі яких людина ніби перебуває на відпочинку. Їй готують ті самі "детокс-страви", радять СПА-процедури, масаж та здоровий сон. Звичайно, після цього ви будете почувати себе енергійніше. Але річ не у детоксі, а у відпочинку.

Що про це кажуть дослідження? Даних щодо "детоксикації" – небагато. Справді є інформація, що деяким людям програми допомагали скинути вагу, покращити резистентність до інсуліну та знизити кров'яний тиск. Але ці дослідження були низької якості.

А детокс-дієти можуть нашкодити?

На жаль, так. Наприклад, небезпечними у плані детоксу є сік з фруктів.

Як пояснює лікарка, фруктові соки містять велику кількість сахарози і фруктози, а це погано впливає на вуглеводний обмін та печінку.

"Соки також можуть заподіювати шкоду. Наприклад, овочеві соки, соки з зелені (особливо, селеровий сік) мають велику кількість електролітів. Це несе ризик викликати синдром накопичення натрію та електролітів в крові, і погіршувати водно-електролітний баланс організму та спричиняти різні проблеми у майбутньому", – каже Катерина Толстікова.

Дієтологиня радить утриматись від сухого голодування (коли людина взагалі нічого не їсть) або голодування за допомогою якихось пігулок, оскільки це може погіршувати і функцію печінки, і роботу жовчовидільної системи, і роботу кишківника та травного тракту загалом.

Особливо Катерина Толстікова застерігає від використання очисних клізм, особливо так званих "кавових клізм":

"Клізми, особливо з кавою, які інколи рекомендую деякі детокс-"експерти", є дуже небезпечними, бо вони можуть призвести до перфорації кишківника та потрапляння рідини у черевну порожнину. А це ризики перитоніту та навіть смерті".

Гастроентерологиня Євгенія Белінська додає, що повним протипоказом до соків і подібних детоксів буде жовчнокам‘яна хвороба, виразкова хвороба шлунку або 12-палої кишки, хронічний панкреатит чи коліт.

"На детокс-дієтах також порушується процес травлення та стан мікробіоти.

Очищення клізмами – це взагалі катастрофа: страждає мікробіота товстого кишківника, виникають закрепи, що може призводить до загострення хронічного геморою або утворення анальної тріщини", – підсумовує гастроентерологиня.

Детокс-програми не є аналогом здорового схуднення, і точно не варто їх починати в рамках Instagram-марафону без консультації лікаря.

Наталія Бушковська, спеціально для УП. Життя

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