Вчені дослідили, скільки часу COVID-штам Омікрон може жити на різних поверхнях

Японські дослідники встановили, що варіант COVID-19 Омікрон може виживати довше, ніж попередні штами на пластикових поверхнях і шкірі людини.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на перепринт.
Дослідники з медичного інституту Кіото припускають, висока здатність залишатися заразним допомогла Омікрону замінити Дельту, і стати домінуючим варіантом, який швидко поширюється.
Вони встановили, що на пластикових поверхнях штам Омікрон тримався довше за інші.
|Фото: Syda_Productions/Depositphotos
Середній час виживання вірусу різних штамів складає:
- вихідний штам – 56 годин;
- Альфа – 191,3 год.;
- Бета – 156, 6 год.;
- Гамма – 59,3 год.;
- Дельта – 114 год.;
- Омікрон – 193, 5 год.
На зразках шкіри середній час виживання вірусу становив:
- 8,6 години – оригінальна версія;
- 19,6 години – Альфа;
- 19,1 години – Бета;
- 11,0 години – Гама;
- 16,8 години – Омікрон
На шкірі всі варіанти були повністю знищені через 15 секунд впливу спиртових дезінфікуючих засобів для рук.
"Тому, настійно рекомендуємо, дотримуватися гігієни рук та використовувати дезінфікуючі засоби", – кажуть дослідники.
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