Вчені дослідили, скільки часу COVID-штам Омікрон може жити на різних поверхнях

Яна Осадча журналіст
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25 січня 2022

Японські дослідники встановили, що варіант COVID-19 Омікрон може виживати довше, ніж попередні штами на пластикових поверхнях і шкірі людини.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на перепринт.

Дослідники з медичного інституту Кіото припускають, висока здатність залишатися заразним допомогла Омікрону замінити Дельту, і стати домінуючим варіантом, який швидко поширюється.

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Вони встановили, що на пластикових поверхнях штам Омікрон тримався довше за інші. 

 Фото: Syda_Productions/Depositphotos

 Середній час виживання вірусу різних штамів складає:

  • вихідний штам – 56 годин;
  • Альфа – 191,3 год.;
  • Бета – 156, 6 год.;
  • Гамма – 59,3 год.;
  • Дельта – 114 год.;
  • Омікрон – 193, 5 год.

На зразках шкіри середній час виживання вірусу становив:

  • 8,6 години – оригінальна версія;
  • 19,6 години – Альфа;
  • 19,1 години – Бета;
  • 11,0 години – Гама;
  • 16,8 години – Омікрон

На шкірі всі варіанти були повністю знищені через 15 секунд впливу спиртових дезінфікуючих засобів для рук.

"Тому, настійно рекомендуємо, дотримуватися гігієни рук та використовувати дезінфікуючі засоби", – кажуть дослідники.

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Імунітет після COVID-19 краще захищає від Дельти, ніж просто вакцинація. Однак це не стосується Омікрону – дослідження

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