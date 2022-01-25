Вчені дослідили, скільки часу COVID-штам Омікрон може жити на різних поверхнях

Японські дослідники встановили, що варіант COVID-19 Омікрон може виживати довше, ніж попередні штами на пластикових поверхнях і шкірі людини.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на перепринт.

Дослідники з медичного інституту Кіото припускають, висока здатність залишатися заразним допомогла Омікрону замінити Дельту, і стати домінуючим варіантом, який швидко поширюється.

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Вони встановили, що на пластикових поверхнях штам Омікрон тримався довше за інші.

Фото: Syda_Productions/Depositphotos

Середній час виживання вірусу різних штамів складає:

вихідний штам – 56 годин;

Альфа – 191,3 год.;

Бета – 156, 6 год.;

Гамма – 59,3 год.;

Дельта – 114 год.;

Омікрон – 193, 5 год.

На зразках шкіри середній час виживання вірусу становив:

8,6 години – оригінальна версія;

19,6 години – Альфа;

19,1 години – Бета;

11,0 години – Гама;

16,8 години – Омікрон

На шкірі всі варіанти були повністю знищені через 15 секунд впливу спиртових дезінфікуючих засобів для рук.

"Тому, настійно рекомендуємо, дотримуватися гігієни рук та використовувати дезінфікуючі засоби", – кажуть дослідники.

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