До 60 тисяч на добу: Кузін озвучив прогноз захворюваності під час хвилі Омікрону

У лютому 2022 року на COVID-19 може захворіти біля 1 мільйона українців.
Під час хвилі COVID-штаму Омікрон за день можуть інфікуватися 59 тисяч людей, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю "Liga.Life" з посиланням на дані РНБО.
"Я би назвав це доволі оптимістичними прогнозами", – зазначає він.
Пікові показники захворюваності прогнозують на 20-25 лютого.
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"За американськими прогнозами, які роблять для України, очікується також приблизно на середину лютого пікові показники захворюваності з доволі швидким спаданням до 1 квітня", – говорить головний санітарний лікар.
Кузін підкреслив, що за досвідом інших країн, хвиля Омікрону наростає впродовж 1-1,5 тижня максимум, і спадає теж доволі швидко.
"По суті, це хвиля на півтора місяця максимум, яка призводить до пікових навантажень на медсистему і на роботу об’єктів критичної інфраструктури", – каже Ігор Кузін.
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