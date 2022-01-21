До 60 тисяч на добу: Кузін озвучив прогноз захворюваності під час хвилі Омікрону

У лютому 2022 року на COVID-19 може захворіти біля 1 мільйона українців.

Під час хвилі COVID-штаму Омікрон за день можуть інфікуватися 59 тисяч людей, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю "Liga.Life" з посиланням на дані РНБО.

"Я би назвав це доволі оптимістичними прогнозами", – зазначає він.

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Пікові показники захворюваності прогнозують на 20-25 лютого.

Фото: Wlad_Mus/Depositphotos

"За американськими прогнозами, які роблять для України, очікується також приблизно на середину лютого пікові показники захворюваності з доволі швидким спаданням до 1 квітня", – говорить головний санітарний лікар.

Кузін підкреслив, що за досвідом інших країн, хвиля Омікрону наростає впродовж 1-1,5 тижня максимум, і спадає теж доволі швидко.

"По суті, це хвиля на півтора місяця максимум, яка призводить до пікових навантажень на медсистему і на роботу об’єктів критичної інфраструктури", – каже Ігор Кузін.

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