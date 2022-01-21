Як хворіють діти на Омікрон в Україні: Ляшко назвав перші цифри

COVID-варіант Омікрон почав більше вражати дітей, ніж Дельта. Утім, дитяче населення не становить більшості у статистиці інфікованих на коронавірус.

Про це розповів Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами 21 січня.

За його словами, відсоток дітей серед хворих на COVID-19 з 10 по 20 січня варіюється від 6% до 10%.

Серед усіх госпіталізованих діти становлять від 19% до 16%.

"Спершу було 19%, а тепер 16%. Це ще малі цифри, не можу говорити, що це якась статистика. Ми тільки заходимо на хвилю", – наголошує Ляшко.

Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Однією із причин такого показника госпіталізацій міністр називає обережність батьків.

"Те, що комунікують лікарі клінік, куди госпіталізують дітей – що коли в дитини інтоксикація, температура 38 °C – у батьків розпочинається паніка, бо температура добре не збивається, дитинка горить, і вони набирають "швидку". А "швидка" не відмовляє, привозить і госпіталізує.

Лікарі розказують: зазвичай день-два, і тих, хто з інтоксикацією – виписують, бо пневмонії немає, потреби перебувати в стаціонарі, на кисневій терапії чи в реанімації теж немає", – розповідає міністр.

За його словами, випадки пневмоній – поодинокі, і дітей рідко підключають до кисневої терапії.

Найбільш складно COVID-19 протікає у дітей з діабетом і онкохворобами.

"По летальності ми поки не бачимо змін. І те, що ми бачимо по європейських країнах – вона у відсотковому співвідношенні невелика", – додає Ляшко.

Станом на 20 січня захворіло 1212 дітей, направлено на самоізоляцію – 21 637 з 918 класів з 39 шкіл.

Всього вакцинованих проти COVID-19 дітей – 153 тисячі.

Нагадаємо, в Україні спростили процедуру COVID-вакцинації для дітей від 12 років.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін закликає батьків стимулювати своїх 14-18-річних дітей швидко щепитися проти коронавірусу.

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