Імунітет після COVID-19 краще захищає від Дельти, ніж просто вакцинація. Однак це не стосується Омікрону – дослідження

Люди, які перехворіли COVID-19, можуть бути краще захищені від штаму Дельта, ніж ті, хто лише вакцинувався.

Утім, здобуття імунітету через зараження може коштувати людині життя.

Про це заявили представники охорони здоров’я Каліфорнії та Нью-Йорка, повідомляє Reuters.

Однак висновки щодо захисту не стосуються штаму Омікрон, який зараз становить 99,5% випадків COVID-19 у США.

Фото: snowing/Depositphotos

Найбільш захищеними від Дельти є люди, які і перехворіли, і вакцинувалися проти COVID-19, кажуть дослідники.

Водночас найнижчий захист мають ті, хто не перехворів і не отримав щеплення.

Такого висновку дійшли працівники охорони здоров’я в Каліфорнії та Нью-Йорку.

Вони зібрали дані з травня по листопад 2021 року, коли варіант Дельта домінував.

Учені встановили, що серед людей, які перехворіли, було менше випадків COVID-19, ніж серед тих, які були вакциновані.

Ці дані були зовсім іншими, коли домінував варіант Альфа.

"До варіанту Дельта вакцинація проти COVID-19 давала кращий захист від інфікування в майбутньому, ніж виживання після попередньої інфекції", – сказав доктор Сілк.

Однак влітку та восени 2021 року, коли Дельта почав домінувати у США, "виживання після попередньої інфекції почало забезпечувати більший захист від наступної інфекції, ніж вакцинація", – додав він.

Однак науковці наголошують, що здобуття імунітету через природне зараження несе величезні ризики.

До 30 листопада 2021 року приблизно 130 781 житель Каліфорнії та Нью-Йорка помер від COVID-19.

У будь-якому випадку вакцинація залишається найбезпечнішою стратегією проти COVID-19, наголошують у Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC).

"Докази в цьому звіті не змінюють наших рекомендацій щодо вакцинації.

Ми знаємо, що вакцинація досі є найбезпечнішим способом захистити себе від COVID-19", – сказав доктор Бен Сілк із CDC на брифінгу.

Про вакцинацію як найбезпечніший спосіб захисту від коронавірусу також стверджує державна епідеміологиня Департаменту громадського здоров’я Каліфорнії Еріка Пан.

"Останні дані щодо дуже заразного варіанту Омікрон показують, що бустерне щеплення забезпечує значний додатковий захист від зараження, госпіталізації та смерті", – наголошує Пан.

CDC вивчає вплив вакцинації, ревакцинації та попереднього зараження на людину під час спалаху Омікрону і планує надати додаткові звіти, коли вся інформація буде відома.

Нагадаємо, чеська фолк-співачка Гана Горка померла, бо спеціально заразилася COVID-19, не зробивши щеплення.

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