У Великій Британії розшукують добровольців, які готові заразитися COVID-19 заради науки

Яна Осадча журналіст
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27 січня 2022

У Великій Британії вчені запрошують волонтерів коронавірусом, який спричиняє COVID-19 та взяти участь у дослідженні.

Так науковці хочуть розробити кращу вакцину проти COVID-19.

Дослідження розпочалося в Оксфордському університеті у квітні 2021 року, повідомляє Reuters.

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Учасники, яких запрошують у випробування, мають бути здоровими та віком 18-30 років. 

 Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Після зараження їх помістять на карантин щонайменше на 17 днів, і всі, у кого з’являться симптоми, отримають лікування моноклональними антитілами Ronapreve.

Дослідження розпочалося через три місяці після того, як Велика Британія стала першою країною світу, яка схвалила дослідження на людях, пов’язані з COVID-19.

Перша фаза експерименту, яка все ще триває, була зосереджена на визначенні, скільки вірусу необхідно для зараження, а друга – на визначення імунної відповіді, необхідної для запобігання захворюванню.

Дослідники близькі до встановлення найслабшої можливої вірусної інфекції, якагарантує, що половина людей, які нею заразяться,  матимуть або  безсимптомний, або легкий перебіг COVID-19.

Потім вони планують ввести добровольцям, які або раніше хворіли на COVID-19, або вакциновані, дозу вихідного варіанту вірусу, щоб визначити, які рівні антитіл або імунних Т-клітин необхідні для запобігання інфекції.

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"Це імунна відповідь, яку ми повинні викликати за допомогою нової вакцини", – сказала Хелен МакШейн, професорка вакцинології Оксфордського університету.

Результати дослідження допоможуть зробити майбутню розробку вакцини набагато швидшою та ефективнішою, йдеться у заяві вчених.

Вчені десятиліттями використовували випробування на людях, щоб розробити методи лікування багатьох інфекційних захворювань, але це перше відоме подібне дослідження COVID-19.

Недоліком його є ризик заподіяти шкоду волонтерам, які заражаються хворобою, але університет вживає запобіжні заходи.

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