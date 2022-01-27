Смертей стає менше, більше хворіють діти: COVID-прогноз в Україні

Частка дітей серед випадків хвороби та госпіталізацій досягла найвищих значень за весь час пандемії COVID-19.

Крім того, частка госпіталізованих серед випадків хвороби у віковій категорії 0-9 років перевищила відповідний показник у категорії 60-69 років.

Про це свідчить прогноз розвитку COVID-19 в Україні на 27 січня-8 лютого 2022 року ("Прогноз РГ-60"), повідомляє Національна академія наук України.

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На тлі аналогічних світових даних це вказує на зміщення властивостей вірусу, кажуть експерти.

Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos

Загалом в Україні триває активна фаза розвитку епідемії.

Середня кількість нових виявлень в Україні збільшилась до 18 987 осіб на день.

За останній тиждень середній показник летальних випадків становить 125 смертей на день.

За прогнозом учених, 1 лютого середня кількість нових летальних випадків за день може дорівнювати 132, а 8 лютого – 155.

Кількість нових інфекцій приблизно подвоюється кожен тиждень.

З огляду на досвід інших країн, слід очікувати пікових значень за 1-3 тижні.

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У майбутньому середня кількість нових випадків дорівнюватиме 29878 протягом 26 січня-1 лютого 2022 року та 39241 – протягом 2-8 лютого.

Заповненість лікарень зросла до 31% , хоча рівень смертності через COVID-19 поки що продовжує незначне зниження .

, хоча рівень смертності через COVID-19 поки що . За жовтень і листопад частка жінок серед померлих з усіх причин була близькою до 55% (під час минулих хвиль значення були близькими до 50%).

Тоді, під час хвилі штаму Дельта, серед померлих з усіх причин було приблизно на 12 тисяч більше жінок, ніж чоловіків.

Відповідно, очікувана тривалість життя при народженні знизилась у жінок на 0,8 року (до 74,5 років), а у чоловіків на 0,5 року (до 65,2 років).

Загалом з 2019 року ОТЖ жінок втратило 2,5 роки, а чоловіків – 1,8 року.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін прогнозував, що в лютому на COVID-19 може захворіти біля 1 мільйона українців.

В умовах поширення Омікрон кількість випадків за день може сягати 59 тисяч.

Також раніше аналітики UHC розробили 3 сценарії розвитку епідемії COVID-19 восени цього року.

Коронавірус може адаптуватися до носіїв або навпаки – розвинути більш агресивний штам.

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