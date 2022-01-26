Хто і як може викликати мобільну бригаду для вакцинації проти COVID-19? Пояснення МОЗ

Якщо людина не може пересуватися, живе далеко від пунктів щеплення, або весь колектив хоче вакцинуватися проти COVID-19 одночасно, тоді можна викликати мобільну бригаду.

Бригади також можуть вакцинувати медиків, освітян, соціальних працівників, військових тощо.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як викликати мобільну бригаду в різних ситуаціях.

✅ Якщо ви чи ваші близькі не можете самостійно пересуватися, потрібно залишити заявку на приїзд мобільної бригади за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або через вашого сімейного лікаря.

Вашу заявку зареєструють, і координатори складуть графік виїздів бригад.

Потім вам зателефонують та повідомлять дату і час приїзду.

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"Регіональні координатори з вакцинації складають графіки виїздів мобільних бригад так, щоб за один виїзд вони могли вакцинувати декілька маломобільних осіб.

Тому вам, імовірно, треба буде почекати її приїзду декілька тижнів, коли збереться достатня кількість охочих вакцинуватися вдома у вашому районі чи населеному пункті", – кажуть у МОЗ.

Як записати робочий колектив на щеплення мобільною бригадою?

✅ Спершу потрібно звернутися до вашого роботодавця, щоб він зв’язався з регіональним координатором, і вас вакцинували за місцем роботи.

Зокрема, це можна зробити, якщо ви працюєте у сфері охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, а також якщо ви військовий, працівник державних органів влади чи структур безпеки.

✅ Ще один варіант – зателефонувати на гарячу лінію МОЗ.

Тоді вам пояснять, до кого можна звернутись у вашому регіоні.

Якщо ви працюєте в іншій сфері, охочих вакцинуватися на вашому підприємстві має бути не менше 100.

✅ Потрібно визначити відповідального за підготовку та організацію процесу вакцинації, який складе поіменні списки працівників.

✅ Потім можна залишити заявку на виїзд мобільної бригади за тим же номером 0 800 60 20 19.

Коли підійде час щеплення, відповідальний за вакцинацію зателефонує та повідомить всю необхідну інформацію.

Як викликати бригаду в громади?

Запросити до себе мобільну бригаду можуть представники окремих громад:

у яких немає пунктів чи центрів вакцинації від COVID-19;

у яких відсоток охоплення щепленнями серед людей віком 60+ нижчий за 30%.

✅ Щоб вакцинальна бригада приїхала саме до вашої громади, необхідно зібрати список охочих вакцинуватися та подати заявку до обласних департаментів та управлінь.

Вони передадуть цю заявку регіональним координаторам з вакцинації, а ті сконтактують із представниками громади.

✅ Усіх, хто хоче щепитися, можна покликати до сільради чи школи.

Якщо у громаді багато літніх людей, яким важко пересуватися, мобільна бригада їздитиме від дверей до дверей та вакцинуватиме їх удома.

У МОЗ наголошують, що для "мобільної" вакцинації можна використовувати лише вакцини в однодозових флаконах.

В Україні такою вакциною є CoronaVac (Sinovac Biotech).

Її ж можна використовувати для бустерної дози.

Водночас якщо мобільні бригади щеплять організовану групу, наприклад у будинку для літніх людей, то вони можуть використовувати будь-яку зареєстровану вакцину, яка в них є.

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