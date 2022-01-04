COVID-19 залишає антитіла, які можуть атакувати організм після одужання. Дослідження

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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4 січня 2022

Організм людини, яка перехворіла на COVID-19, може виробляти широкий спектр антитіл протягом 6 місяців після повного одужання.

Однак деякі з них (аутоантитіла) вражають здорові органи і тканини пацієнта, а також можуть спричинити аутоімунне захворювання.

Відповідне дослідження опублікували у журналі Journal of Translational Medicine, повідомляє Reuters.

Науковці з медичного центру Седарс-Сінай у США встановили, що люди, які раніше заразилися SARS-CoV-2, мають широкий спектр антитіл протягом пів року після одужання.

 Фото: Karolina Grabowska/Pexels

Дослідники порівняли зразки крові 177 медичних працівників, які перехворіли на COVID-19, зі зразками, взятими у здорових людей раніше. 

Вони також робили висновки на основі симптомів, про які повідомляли учасники протягом 6 місяців після одужання.

У всіх учасників дослідження був підвищений рівень аутоантитіл, які можуть викликати хронічне запалення, ушкодження суглобів, шкіри, нервової системи тощо.

При цьому високий рівень аутоантитіл був також у пацієнтів, які легко чи безсимптомно перенесли хворобу.

Учені також дослідили взаємозв’язок між статтю та імунною відповіддю учасників.

Вони зафіксували більше аутоантитіл у чоловіків, оскільки ті переносять ковід важче, ніж жінки.

Водночас захворювання, при яких імунна система атакує власні здорові клітини (наприклад, вовчак і ревматоїдний артрит) зазвичай частіше вражають жінок, ніж чоловіків. 

Нагадаємо, низький рівень тестостерону у чоловіків пов’язаний із більш тяжким перебігом COVID-19 чи навіть смертю.

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