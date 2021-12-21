У третини тих, хто легко перехворів COVID-19, немає антитіл до вірусу – Кузін

У третини пацієнтів, які легко перенесли COVID-19, взагалі не виявили антитіл до вірусу.

Водночас повний курс вакцинації у 100% випадків формує антитіла.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 21 грудня.

Крім цього люди, які перенесли COVID-19 і потім вакцинувалися, мають у 2,5 рази нижчий ризик захворіти, ніж ті, хто просто перехворів.

Фото: zoya_r/Depositphotos

"Вакцинація – це керований спосіб сформувати імунітет до COVID-19 без наслідків для здоров’я", – наголошує Кузін.

Нагадаємо, невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

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