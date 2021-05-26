Низький рівень тестостерону у чоловіків пов'язаний з вищим ризиком важкого перебігу COVID-19. Дослідження

Низький рівень тестостерону у чоловіків може свідчити про більш високий ризик важкого перебігу COVID-19 або й смерті.

Про це свідчить дослідження вчених із Медичної школи Вашингтонського університету, пише Medical Xpress.

Протягом усієї пандемії COVID-19 лікарі бачили докази того, що чоловіки в середньому переносять коронавірус гірше, ніж жінки.

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Одна з теорій полягала в тому, що гормональні відмінності між чоловіками і жінками можуть зробити чоловіків більш сприйнятливими до важких захворювань. А оскільки у чоловіків набагато більше тестостерону, ніж у жінок, вчені припустили, що у цьому винен високий рівень гормону.

Але нове дослідження, проведене Медичною школою Вашингтонського університету показує, що у чоловіків може бути все навпаки: низький рівень тестостерону в крові пов'язаний з більш важким захворюванням.

Дослідження не змогло довести, що низький рівень тестостерону є причиною важкої форми COVID-19. Проте низький рівень може служити маркером деяких інших факторів.

Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos

"Під час пандемії переважала думка, що тестостерон – це погано. Але ми виявили у чоловіків зворотне.

Якщо у пацієнта був низький рівень тестостерону, коли він потрапив до лікарні, ризик важкої форми COVID-19, тобто ризик того, що він потребуватиме інтенсивної терапії або помре, був набагато вищий в порівнянні з пацієнтами, у яких було більше тестостерону.

І якщо рівень тестостерону ще більше впаде під час госпіталізації, ризик зросте", – розповів старший автор дослідження доктор Абхінав Діван.

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Дослідники виміряли рівень кількох гормонів в зразках крові 90 чоловіків і 62 жінок, які звернулися в лікарню з симптомами та підтвердженим COVID-19.

У 143 пацієнтів, які були госпіталізовані, дослідники знову виміряли рівні гормонів, поки ті були госпіталізованими.

Серед жінок дослідники не виявили кореляції між рівнем будь-яких гормонів і тяжкістю захворювання.

Серед чоловіків тільки рівень тестостерону був пов'язаний з серйозністю COVID-19.

250 нанограм (нг) на децилітр (дл) крові або менше вважається низьким рівнем тестостерону у дорослих чоловіків.

При надходженні в лікарню у чоловіків з важкою формою COVID-19 середній рівень тестостерону становив 53 нг/дл; у чоловіків з менш важким захворюванням середній рівень становив 151 нг/дл.

До третього дня середній рівень тестостерону у найбільш важко хворих чоловіків становив лише 19 нг/дл.

Вчені простежили зв’язок, що чим нижчий рівень тестостерону, тим важче протікає захворювання.

Наприклад, люди з найнижчим рівнем тестостерону в крові піддавалися високому ризику штучної вентиляції легенів, потребували інтенсивної терапії або померли.

37 пацієнтів, 25 з яких були чоловіками, померли в ході дослідження.

Дослідники відзначили, що інші чинники, які, як відомо, підвищують ризик важкої форми COVID-19, зокрема, літній вік, ожиріння і діабет, також пов'язані з більш низьким рівнем тестостерону.

"Відомо, що чоловіки, яким ставало гірше, мали більш низький рівень тестостерону за всіма цими параметрами.

Ми також виявили, що чоловіки з COVID-19, які спочатку не були серйозно хворі, але мали низький рівень тестостерону, ймовірно, потребуватимуть інтенсивної терапії або інтубація протягом наступних двох або трьох днів.

Більш низькі рівні тестостерону, здавалося, передбачали, які пацієнти можуть сильно захворіти в наступні кілька днів", – розповів співавтор дослідження, ендокринолог з Університету Сент-Луїса доктор Сандіп Діндса.

Крім того, дослідники виявили, що більш низький рівень тестостерону у чоловіків корелює з більш високим рівнем запалення.

"Зараз ми вивчаємо, чи існує зв'язок між статевими гормонами і серцево-судинними наслідками при тривалому COVID-19, коли симптоми зберігаються протягом багатьох місяців", – сказав Діван.

Вчені також хочуть дізнатися, чи терапія тестостероном буде корисна чоловікам, які одужують від COVID-19.

Дослідники закликають до обережності з триваючими клінічними випробуваннями гормональної терапії, яка блокує або знижує рівень тестостерону або підвищує естроген у чоловіків при лікуванні COVID-19.

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