У МОЗ пояснили, чим додаткова доза COVID-вакцини відрізняється від бустерної

Наразі в Україні конкретним категоріям населення можна отримати як додаткову, так і бустерну дозу вакцини проти COVID-19.

Чим відрізняється додаткова доза вакцини від бустерної або ревакцинації, та кому можна їх робити, пояснюють в Міністерстві охорони здоров’я.

Додаткова доза COVID-вакцини вводиться людям, яким через важкі хвороби 2 дози вакцини могли не дати необхідного захисту.

Додаткову дозу можуть отримати пацієнти з ВІЛ та раком крові. А також, ті, хто переніс трансплантацію органів, проходив хіміотерапію або лікування великими дозами гормональних препаратів.

Додаткову дозу краще отримати від 28 днів до 3 місяців після другого щеплення. Роблять її тією ж вакциною, що і попередні.

Якщо потрібної вакцини немає, то людину можна щепити за дозволенною в Україні схемою змішування вакцин.

На термін дії COVID-сертифікату додаткова доза не впливає.

Бустерна або ревакцинальна доза потрібна, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується, у всіх щеплених людей.

Наразі в Україні її можуть отримати лише медичні працівники та співробітники будинків інтернатного типу.

Бустерна доза вводиться після 180-270 днів після другої.

Перевага надається мРНК-вакцинам, але якщо її немає, можна використати будь-яку іншу.

Після введення бустерної дози COVID-сертифікат подовжують.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що у 2022 році на українців очікує ревакцинація проти COVID-19.

Він також пояснив, що бустерна доза та ревакцинація – це одне й те саме.

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