Українські онкоцентри можуть стати шпиталями: що робити хворим на рак

Напад Росії 24 лютого позбавив українських онкопацієнтів можливості отримувати лікування.

У більшості онкоцентрів країни скасували проведення планових операцій, сеансів радіо- та хіміотерапії. Відтермінували також проходження діагностичних процедур.

Більшість госпіталізованих хворих виписали, в лікарнях залишилися лише дуже важкі. Деякі окноцентри тимчасово можуть стати військовими шпиталями.

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Окрім того, наразі перебування людей в лікарнях є дуже небезпечним.

Зокрема, у Мелітополі Запорізької області обстріляли онкологічний диспансер. На щастя, ані пацієнти, ані персонал не постраждали.

Також російські диверсанти нанесли мітки коригування вогню будівлю дитячої лікарні Охматдит.

У Національному інституті раку 24 лютого перенесли планові операції та процедури почали виписувати пацієнтів, повідомляє головний лікар Андрій Безносенко.

Поліклінічного прийому також немає.

У лікарні залишаються лише ті пацієнти, які не можуть виїхати, говорить виконуючий обов’язки директора НІР Андрій Шипко.

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Фото Андрія Шипка

"Команда інституту мобілізована та готова до подій, що відбуваються. Під час термінового засідання, колективом НІР, одноголосно прийнято рішення звернутись до Міністерств охорони здоров'я та оборони України виконувати функцію воєнного госпіталю", – заявив він.

Утім, як повідомив "УП. Життя" Андрій Безносенко, Інститут раку наразі не функціонує, як військовий шпиталь.

Ми звернулися до учасників тематичної спільноті "Афіна. Жінки проти раку" з питанням, в якому режимі наразі працюють місцеві онкодіспансери.

Онкопацієнти повідомляють, що все більше медичних закладів припиняють планові процедури.

"Я дзвонив радіологу, ми мали в понеділок, 28 лютого здати аналізи та піти на опромінення. Мені сказали, що онкоцентр тепер військовий шпиталь. Гуляйте десь два тижні, а далі подивимось. Онколог також сказав, що не приймає", – каже Петро Шивалов з Одеси.

У Харкові також виписали всіх пацієнтів.

"Медичного персоналу мало, аптека працює кілька годин на день", – говорить Марина Зайдель.

Така ж сама ситуація склалася в Івано-Франківську та Вінниці.

У Дніпрі наразі недоступні діагностичні процедури. А ось на Черкащині онкологічний диспансер працює у штатному режимі.

Важка ситуація склалася у Сумах, у зв’язку з бойовими діями та захопленням росіянами найближчих населених пунктів.

Онкоцентр в Києві наразі працює як центр надання невідкладної допомоги пацієнтам. Лікарі кажуть, що наразі залишилися лише хворі, які не змогли поїхати додому. Перев'язки лікарі роблять по домовленності, якщо мають можливість добратися до роботи.

Медики кажуть, що навіть якщо людина добереться до онкоцентру, лікарня не зможе забезпечити її препаратами.

Лікарі просять поставитися з розумінням до ситуації.

Хірург з Сум Юрій Кудрявцев, розповідає, що спеціально прийшов у непрацюючу лікарню, щоб відправити додому пацієнтів, яких не можуть забрати рідні.

"Знайшли людей, які допомогли поселити пацієнтку з Тернополя. Рідні іншого пацієнта, який пережив дуже важкий післяопераційний перебіг, не можуть доїхати через російські блокпости. Але вони прорвалися сільськими дорогами до міста", – каже лікар.