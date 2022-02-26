Українські онкоцентри можуть стати шпиталями: що робити хворим на рак

Напад Росії 24 лютого позбавив українських онкопацієнтів можливості отримувати лікування.
У більшості онкоцентрів країни скасували проведення планових операцій, сеансів радіо- та хіміотерапії. Відтермінували також проходження діагностичних процедур.
Більшість госпіталізованих хворих виписали, в лікарнях залишилися лише дуже важкі. Деякі окноцентри тимчасово можуть стати військовими шпиталями.
Окрім того, наразі перебування людей в лікарнях є дуже небезпечним.
Зокрема, у Мелітополі Запорізької області обстріляли онкологічний диспансер. На щастя, ані пацієнти, ані персонал не постраждали.
Також російські диверсанти нанесли мітки коригування вогню будівлю дитячої лікарні Охматдит.
У Національному інституті раку 24 лютого перенесли планові операції та процедури почали виписувати пацієнтів, повідомляє головний лікар Андрій Безносенко.
Поліклінічного прийому також немає.
У лікарні залишаються лише ті пацієнти, які не можуть виїхати, говорить виконуючий обов’язки директора НІР Андрій Шипко.
|Фото Андрія Шипка
"Команда інституту мобілізована та готова до подій, що відбуваються. Під час термінового засідання, колективом НІР, одноголосно прийнято рішення звернутись до Міністерств охорони здоров'я та оборони України виконувати функцію воєнного госпіталю", – заявив він.
Утім, як повідомив "УП. Життя" Андрій Безносенко, Інститут раку наразі не функціонує, як військовий шпиталь.
Ми звернулися до учасників тематичної спільноті "Афіна. Жінки проти раку" з питанням, в якому режимі наразі працюють місцеві онкодіспансери.
Онкопацієнти повідомляють, що все більше медичних закладів припиняють планові процедури.
"Я дзвонив радіологу, ми мали в понеділок, 28 лютого здати аналізи та піти на опромінення. Мені сказали, що онкоцентр тепер військовий шпиталь. Гуляйте десь два тижні, а далі подивимось. Онколог також сказав, що не приймає", – каже Петро Шивалов з Одеси.
У Харкові також виписали всіх пацієнтів.
"Медичного персоналу мало, аптека працює кілька годин на день", – говорить Марина Зайдель.
Така ж сама ситуація склалася в Івано-Франківську та Вінниці.
У Дніпрі наразі недоступні діагностичні процедури. А ось на Черкащині онкологічний диспансер працює у штатному режимі.
Важка ситуація склалася у Сумах, у зв’язку з бойовими діями та захопленням росіянами найближчих населених пунктів.
Онкоцентр в Києві наразі працює як центр надання невідкладної допомоги пацієнтам. Лікарі кажуть, що наразі залишилися лише хворі, які не змогли поїхати додому. Перев'язки лікарі роблять по домовленності, якщо мають можливість добратися до роботи.
Медики кажуть, що навіть якщо людина добереться до онкоцентру, лікарня не зможе забезпечити її препаратами.
Лікарі просять поставитися з розумінням до ситуації.
Хірург з Сум Юрій Кудрявцев, розповідає, що спеціально прийшов у непрацюючу лікарню, щоб відправити додому пацієнтів, яких не можуть забрати рідні.
"Знайшли людей, які допомогли поселити пацієнтку з Тернополя. Рідні іншого пацієнта, який пережив дуже важкий післяопераційний перебіг, не можуть доїхати через російські блокпости. Але вони прорвалися сільськими дорогами до міста", – каже лікар.
Що робити онкохворим, які залишилися без медичної допомоги під час війни?
Спільнота "Афіна. Жінки проти раку" запросила лікарів-онкологів долучитися до консультацій онкопацієнтів онлайн.
Багато медиків готові надавати людям таку допомогу.
Пацієнти, які потребують негайного лікування, намагаються пройти його в європейських країнах, які готові приймати біженців з України.
Наразі Національний інститут раку Литви готовий взяти на лікування онкохворих з України.
"Доступ для можливості лікування раку не може бути зупинено та має залишатись пріоритетом навіть в несприятливих обставинах", – йдеться в повідомленні закладу.
Голова громадської організації Inspiration Family Інеса Матюшенко наразі збирає інформацію про потреби онкопацієнтів.
"З нами зв‘язалась Європейська організація Youth Cancer Europe, повідомляють, що готові допомогти онкопацієнтам, які виїхали у країни Євросоюзу.
Ми поки не знаємо у якому об'ємі буде ця допомога, але будемо робити все можливе, щоб продовження лікування було можливим як в Україні, так і за кордоном", – повідомляють у фонді.
Якщо людина виїде до Румунії, Угорщини, Польщу чи Молдову правозахисники спробують створити місцеві лінії підтримки та знайти фінансову допомогу.
Мешканцям Києва, а також тим, хто може доїхати до столиці, пропонують безкоштовну первинну медичну допомогу центр інноваційних медичних технологій Національної академії наук України.
Зараз працюють хірурги, невропатологи, сімейні лікарі. Запустили апарати КТ, МРТ та УЗД.
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