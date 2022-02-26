Плануєте евакуацію? Де отримати допомогу та житло

Українці об’єдналися, щоб допомогти тим, хто виїжджає із місць, де ведуться активні бойові дії.
"Українська правда. Життя" зібрала контакти, де можуть прихистити переселенців та надати іншу допомогу.
*Це не вичерпний список організацій та груп. Ми оновлюватимемо його при появі нових. Якщо ви знаєте організації, які допомагають, але їх немає у списку, напишіть, будь ласка, про них у коментарях.
По всій Україні:
Центр Спільних Дій – допомагає людям, що їдуть від війни в більш безпечні регіони.
Вас можуть прийняти люди з Львівської, Закарпатської, Волинської, Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької, Рівненської областей.
Щоб отримати допомогу, заповніть анкету.
Ukraine Now – якщо не можете покинути територію та потребуєте допомоги, залиште заявку і волонтери зв'яжуться з вами протягом дня.
Прихисток – портал, де можна знайти або запропонувати житло в будь-якому регіоні України.
Знайти житло по Україні можна за посиланням.
Закарпаття:
Контакти кол-центрів в територіальних громадах Ужгородського району
Волонтери займаються розселенням та перевезенням у Мукачеві.
Багато корисної інформації можна також знайти у місцевій групі допомоги біженцям "Допомога Закарпаття".
Повний список пунктів, де допомагають біженцям регіону.
Чат-бот "Прихисти українців" – допоможе знайти контакти закарпатців, які готові прихистити у себе вдома.
Чат-бот у Facebook та Telegram.
Львівщина:
Волонтерський центр "Львівський лицар" – збирають гуманітарку для переселенців.
Чат-бот "Прихисти українців" – допоможе знайти контакти закарпатців, які готові прихистити у себе вдома.
Чат-бот у Facebook та Telegram.
Для журналістів:
Офіс Lviv Media Forum працює 24/7. Приймають українських журналістів, які виїхали до Львова.
Телефон: 0505041590.
Просять зважити, що у Львові з 22:00 до 06:00 – комендантська година.
Франківщина:
Івано-Франківськ, Центри координації дій
Поселення планують організувати у приміщеннях освітніх закладів, гуртожитках, а в разі потреби долучать дитячий табір "Лімниця".
Телефони: 1580, 0670101580, 0500101580
Косів
Допомога переселенцям "Гаряча лінія" в Івано-Франківській області
Телефони: (0342) 55 18 68, 068 376 77 62
Тернопільщина:
Тернопіль
Гуманітарний штаб
Телефон: +38063 180 38 83
"Карітас" та БФ "Світло реформаці"
Телефон: 098 174 77 41
Чортків
Оперативний штаб Чортківської міської ради
"Якщо ви шукаєте прихисток у нашому місті, телефонуйте до цілодобового оперативного штабу Чортківської міської ради, ми зустрінемо вас", – пишуть у Чортківській міській раді.
Телефон: 067 271 57 82, 095 146 53 73.
Чернівці:
"Буковина готова приймати на своїй території українців з інших регіонів. Люди, що прибувають та потребують розміщення, можуть звернутися на "гарячу лінію". Лінії працюватимуть цілодобово", – йдеться в повідомленні прес-служби Чернівецької ОДА.
Телефон: 095 153 62 98, 098 508 84 84
Волинь:
"Гаряча лінія" для розміщення вимушено переміщених осіб
- Якщо ви потребуєте місця для поселення внаслідок термінової евакуації, зверніться за номером "гарячої лінії".
- Повідомте своє місцезнаходження та кількість людей, що потребують поселення.
- Координатори направлять вас до найближчого місця вільного поселення та повідомлять про подальші дії.
Телефон: (0332) 778 211
Луцьк:
Волинське регіональне відділення Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) безкоштовно поселятиме біженців.
ant.academy – спортивна академія "ANT" розгортає табір для біженців. Адреса: Ковельська 40 (відразу за заводом Електротермометрія)
Телефон: 0 (96) 993 26 94
Хмельницький:
Координаційний центр
Телефон: 0671331550
Адреси, де приймають біженців
Вінниця:
У Вінниці готують кілька місць для розташування переселенців з інших областей. Розміститися можна у:
- Комунальному закладі "Вінницька початкова школа № 5" (вул. Богдана Ступки, 18);
- Комунальному закладі "Вінницький ліцей № 6" (вул. Стрілецька, 120);
- Комунальному закладі "Вінницький ліцей № 31" (вул. Богдана Ступки,13);
- Вінницькому міжрегіональному вищому професійному училищі (вул. Стрілецька, 5).
При потребі у Вінницькій ОДА рекомендують звернутися до порталу "Прихисток".
Донеччина:
ГО "Штука" – допомагає тим, хто перебуває Покровському районі Донецької області, хоче евакуюватися, потребує медичної/психологічної підтримки.
Щоб отримати допомогу, треба заповнити форму.
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