Жодна лікарня в Україні не зачинилась – МОЗ

Усі лікарні працюють і надають медичну допомогу, незважаючи на постріли та вибухи.

Медична система продовжує працювати, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

"Шановні лікарі України! Кожен із вас допомагає Збройним силам України та зі свого фронту боронить українців! Кожен із вас захищає свою країну, рятуючи життя.

Тримайтеся! МОЗ робить усе, щоб ваша робота не припинялась ні на секунду. Тільки тримайтесь", – просять у міністерстві.

Також у Києві продовжує працювати команда Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" у Києві.

Фото: vilevi/Depositphotos

"На своїх робочих місцях лікарі боронять дітей від раку крові. Так, медики провели родинну трансплантацію кісткового мозку. Донором для юної пацієнтки стала її рідна сестра", – розповіли у МОЗ.

Нагадаємо, у МОЗ повідомляли, що запасів медпрепаратів достатньо для безперебійної роботи аптек.

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