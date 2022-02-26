Жодна лікарня в Україні не зачинилась – МОЗ

Усі лікарні працюють і надають медичну допомогу, незважаючи на постріли та вибухи.

Медична система продовжує працювати, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

"Шановні лікарі України! Кожен із вас допомагає Збройним силам України та зі свого фронту боронить українців! Кожен із вас захищає свою країну, рятуючи життя.

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Тримайтеся! МОЗ робить усе, щоб ваша робота не припинялась ні на секунду. Тільки тримайтесь", – просять у міністерстві.

Також у Києві продовжує працювати команда Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" у Києві.

Фото: vilevi/Depositphotos

"На своїх робочих місцях лікарі боронять дітей від раку крові. Так, медики провели родинну трансплантацію кісткового мозку. Донором для юної пацієнтки стала її рідна сестра", – розповіли у МОЗ.

Нагадаємо, у МОЗ повідомляли, що запасів медпрепаратів достатньо для безперебійної роботи аптек.

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