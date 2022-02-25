Як отримати ліки за е-рецептом, якщо "ляже" електронна система

У разі збоїв в роботі електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) аптека має облікувати е-рецепт пацієнта в паперовій формі та видати йому ліки.

Наразі ЕСОЗ працює у штатному режимі, повідомляють у Національній службі охорони здоров’я.

"Однак через велику кількість хакерських атак та можливих перебоїв з електропостачанням чи пошкодженням мереж в окремих регіонах надаємо алгоритм дій під час таких ситуацій стосовно виписування та погашення електронних рецептів", – кажуть у відомстві.

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Якщо аптека не має доступу до ЕСОЗ

Якщо лікар виписав е-рецепт і пацієнт отримав номер або код рецепта, але аптека немає доступу до ЕСОЗ:

пацієнт пред'являє номер та код рецепту;

аптека обліковує рецепт в паперовій формі (фіксує в паперовому реєстрі номер та код рецепту) та видає лікарський засіб пацієнту;

за наявності доступу до ЕСОЗ аптека вносить відповідні дані про відпуск лікарського засобу;

якщо доступу до систеи доступу аптека готує та подає до НСЗУ зведений звіт (1-го та 14-го числа місяця), за формою, встановленою НСЗУ.

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Якщо лікар не має доступу до ЕСОЗ

лікар виписує рецепт у паперовій формі, ставить підпис та печатку та видає його пацієнту;

пацієнт пред'являє в аптеці паперовий рецепт;

аптека видає лікарський засіб пацієнту за паперовим рецептом;

аптека обліковує рецепт в паперовій формі, готує та подає до НСЗУ зведений звіт (1-го та 14-го числа місяця), за формою, встановленою НСЗУ.

"Забезпечення громадян лікарськими засобами є першочерговим завданням. Також наголошуємо, що при військовому стані діють загальні вимоги щодо захисту персональних даних", – кажуть у НСЗУ.

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