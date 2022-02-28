Як отримати медичну допомогу онлайн або телефоном. Перелік лікарів, які готові допомогти

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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28 лютого 2022

ОНОВЛЕНО 01.03.2022

Минула четверта доба, як Росія розпочала масштабну війну проти України. 

Міністр оборони України Олексій Резніков констатував, що Україна тримає оборону від РФ – і плани Кремля на блискавичне захоплення провалилися. 

Попри обстріли та ракетні удари по більшості великих міст України, за інформацією від Міністерства охорони здоров'я, медична система працює стабільно.

Жодна лікарня в Україні не зачинилась. Проте через обстріли та бомбардування багато лікарів первинної та вторинної ланки медицини не можуть дістатися місця своєї роботи.

Але вони готові консультувати онлайн або телефоном в тих випадках, де це можливо.

"Українська правда. Життя" зібрала перелік спеціалістів, їхні контакти та спеціалізацію, які можуть допомогти. Цей список буде доповнюватись.

Зв'язок з деякими з них може бути з перешкодами через активні бойові дії.

Марія Кукушкіна, хірург-онколог. Київ

 Марія Кукушкіна

Може проконсультувати онлайн з питань діагностики та лікування (хірургічного чи медикаментозного, а також їх ускладнень) меланоми та інших видів раку шкіри.

"Якщо у Вас меланома чи рак шкіри, можете звернутись до мене по телефону або по Viber, і я спробую вам допомогти", – пише вона на своїй сторінці у Facebook.

Контакт: +380972148471

Анастасія Бикова-Шелевицька, педіатр. Київ

 Анастасія Бикова-Шелевицька

Готова проконсультувати батьків з питань здоров'я дитини.

"Хто не дочитає до кінця напишу спочатку! Я дитяча лікарка, ви ж знаєте. Якщо комусь треба допомога, підказка – пишіть. Буду консультувати онлайн", написала вона у своєму пості. 

Контакт: Fb-сторінка Анастасія Бикова-Шелевицька

Вікторія Іванова, дитяча медсестра та консультантка з грудного вигодовування. Харків

 Вікторія Іванова

"Консультую з підвалу одночасно трьох мам з проблемами грудного вигодовування. Одна з них народила сьогодні. Звісно, онлайн. Доводиться дуже голосно кричати рекомендації, бо тихим голосом обстріли не перекричиш", – написала вона у своєму пості.

З її дозволу публікуємо її номер телефону.

Контакт: +390980693523

Олександра Щебет, невролог

 Олександра Щебет

"Як ви, українці? Хочу нагадати вам, що в разі наявності питань стосовно здоров‘я – якщо вам потрібна порада невролога в такій непростій ситуації – пишіть у месенджер. Якщо є зв‘язок – то я на зв‘язку з вами.

Тримаємось! Все буде Україна", – йдеться в її повідомленні.

Контакт: Fb-сторінка Олександра Щебет

Ярина Грицак, педіатр 

 Ярина Грицак

Лікарка зі Львова, але вже тривалий час проживає в Польщі.

Контакт: Fb-сторінка Ярина Грицак

Тетяна Колінько, педіатр

 Тетяна Колінько

"Практично весь час на зв'язку. Вночі іноді сплю", - пише лікарка.

Контакт: +380673621367 

Леся Радковська, сімейна лікарка, інфекціоністка. Львів

 Леся Радковська

"Якщо комусь від мене потрібна допомога онлайн, звертайтесь, допоможу, чим зможу", – йдеться в повідомлені.

Дзвінки лікарка зараз не має можливості приймати.

Контакт: писати в Telegram за номером +380989259003 

Дарина Дмитрієвська, сімейна лікарка

 

Контакт: Whatsapp: +380950633545

Марія Бодилова, психотерапевтка

 Марія Бодилова

"Зараз я у відносній безпеці під Києвом. Стабілізувалася, можу надавати психологічну підтримку онлайн. Звертайтеся.

Слава Україні!", – пише вона.

Контакт: Fb-сторінка Марія Бодилова

Вікторія Михайлова, провізор 

 Вікторія Михайлова

Консультує з питань приймання та зберігання медичних препаратів.

"Радо допоможу та відповім на питання щодо вживання медпрепаратів, терміну придатності, температурного режиму зберігання тощо!", – пише вона.

Контакт: Fb-сторінка Вікторія Михайлова або Telegram за ніком Vita My

Марія Черенько, ендокринолог

 Марія Черенько

"Любі українці. На жаль, поки що змушені перейти онлайн. Відповім на всі питання безкоштовно", – пише Марія Черенько.

Контакт: Fb-сторінка Марія Черенько або пошта: endocrinology.in.ua@gmail.com

Оксана Молода, фтизіатр та пульмонолог

 Оксана Молода

"На Viber, Telegram можете писати, телефонувати за потреби", - каже лікарка.

Контакт: +380677895164 

Анна Ятцульчак, симптоматична терапія для паліативних пацієнтів і знеболення

 Анна Ятцульчак

Контакт: +380937749908

Список педіатрів з поліклініки "Педіатр плюс", які готові надавати безкоштовну онлайн-допомогу

Звернутись за консультацією можна за номерами телефонів:

  • +380991845970 Пеньков Андрій Юрійович
  • +380501094639 Пасічник Ігор Петрович
  • +380677382873 Кононенко Олена Володимирівна
  • +380662130603 Люшуков Федір Михайлович
  • +380507323434 Онікієнко Олександр Леонідович
  • +380970357118 Тишко Олександр Сергійович
  • +30679545435 Ямчицька Олександра Ардаліонівна
  • +380502976960 Ключка Роман Олександрович
  • +380954156424 Одінцова Олена Юріївна
  • +380675761550 Кальницька Олена Юхимівна
  • +380954207694 Іскандарова Аміла Мовлаївна
  • +380677105190 Буренок Анастасія Сергіївна

Консультації лікарів "Добробут" 

"Добробут" зібрав цілу базу лікарів різних спеціалізацій, які готові консультувати безоплатно телефоном та онлайн.

Перелік з контактами лікарів можна знайти за посиланням.

Також медична мережа "Добробут" телеграм-групу для підтримки та зв'язку між лікарями та пацієнтами.

"Люди, які потребують термінової консультації лікаря, мають додатися в цю групу, де також є десятки наших медичних фахівців. Пишіть туди: який лікар потрібен, яка у вас проблема, на зв’язок з вами вийде лікар, готовий допомогти та спілкується з вами в особистих повідомленнях!", - йдеться в повідлмленні.

Цей список не вичерпний та буде оновлюватися.

Наталя Бушковська, спеціально для УП. Життя

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