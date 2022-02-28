Як отримати медичну допомогу онлайн або телефоном. Перелік лікарів, які готові допомогти

ОНОВЛЕНО 01.03.2022

Минула четверта доба, як Росія розпочала масштабну війну проти України.

Міністр оборони України Олексій Резніков констатував, що Україна тримає оборону від РФ – і плани Кремля на блискавичне захоплення провалилися.

Реклама:

Попри обстріли та ракетні удари по більшості великих міст України, за інформацією від Міністерства охорони здоров'я, медична система працює стабільно.

Жодна лікарня в Україні не зачинилась. Проте через обстріли та бомбардування багато лікарів первинної та вторинної ланки медицини не можуть дістатися місця своєї роботи.

Але вони готові консультувати онлайн або телефоном в тих випадках, де це можливо.

"Українська правда. Життя" зібрала перелік спеціалістів, їхні контакти та спеціалізацію, які можуть допомогти. Цей список буде доповнюватись.

Зв'язок з деякими з них може бути з перешкодами через активні бойові дії.

Марія Кукушкіна, хірург-онколог. Київ

Марія Кукушкіна

Може проконсультувати онлайн з питань діагностики та лікування (хірургічного чи медикаментозного, а також їх ускладнень) меланоми та інших видів раку шкіри.

Реклама:

"Якщо у Вас меланома чи рак шкіри, можете звернутись до мене по телефону або по Viber, і я спробую вам допомогти", – пише вона на своїй сторінці у Facebook.

Контакт: +380972148471

Анастасія Бикова-Шелевицька, педіатр. Київ

Анастасія Бикова-Шелевицька

Готова проконсультувати батьків з питань здоров'я дитини.

"Хто не дочитає до кінця – напишу спочатку! Я дитяча лікарка, ви ж знаєте. Якщо комусь треба допомога, підказка – пишіть. Буду консультувати онлайн", – написала вона у своєму пості.

Вікторія Іванова, дитяча медсестра та консультантка з грудного вигодовування. Харків

Вікторія Іванова

"Консультую з підвалу одночасно трьох мам з проблемами грудного вигодовування. Одна з них народила сьогодні. Звісно, онлайн. Доводиться дуже голосно кричати рекомендації, бо тихим голосом обстріли не перекричиш", – написала вона у своєму пості.

З її дозволу публікуємо її номер телефону.

Контакт: +390980693523

Олександра Щебет, невролог

Олександра Щебет

"Як ви, українці? Хочу нагадати вам, що в разі наявності питань стосовно здоров‘я – якщо вам потрібна порада невролога в такій непростій ситуації – пишіть у месенджер. Якщо є зв‘язок – то я на зв‘язку з вами.

Тримаємось! Все буде Україна", – йдеться в її повідомленні.

Ярина Грицак, педіатр

Ярина Грицак

Лікарка зі Львова, але вже тривалий час проживає в Польщі.

Тетяна Колінько, педіатр

Тетяна Колінько

"Практично весь час на зв'язку. Вночі іноді сплю", - пише лікарка.

Контакт: +380673621367

Леся Радковська, сімейна лікарка, інфекціоністка. Львів

Леся Радковська

"Якщо комусь від мене потрібна допомога онлайн, звертайтесь, допоможу, чим зможу", – йдеться в повідомлені.

Дзвінки лікарка зараз не має можливості приймати.

Контакт: писати в Telegram за номером +380989259003

Дарина Дмитрієвська, сімейна лікарка

Контакт: Whatsapp: +380950633545

Марія Бодилова, психотерапевтка

Марія Бодилова

"Зараз я у відносній безпеці під Києвом. Стабілізувалася, можу надавати психологічну підтримку онлайн. Звертайтеся.

Слава Україні!", – пише вона.

Вікторія Михайлова, провізор

Вікторія Михайлова

Консультує з питань приймання та зберігання медичних препаратів.

"Радо допоможу та відповім на питання щодо вживання медпрепаратів, терміну придатності, температурного режиму зберігання тощо!", – пише вона.

Контакт: Fb-сторінка Вікторія Михайлова або Telegram за ніком Vita My

Марія Черенько, ендокринолог

Марія Черенько

"Любі українці. На жаль, поки що змушені перейти онлайн. Відповім на всі питання безкоштовно", – пише Марія Черенько.

Контакт: Fb-сторінка Марія Черенько або пошта: endocrinology.in.ua@gmail.com

Оксана Молода, фтизіатр та пульмонолог

Оксана Молода

"На Viber, Telegram можете писати, телефонувати за потреби", - каже лікарка.

Контакт: +380677895164

Анна Ятцульчак, симптоматична терапія для паліативних пацієнтів і знеболення

Анна Ятцульчак

Контакт: +380937749908

Список педіатрів з поліклініки "Педіатр плюс", які готові надавати безкоштовну онлайн-допомогу

Звернутись за консультацією можна за номерами телефонів:

+380991845970 Пеньков Андрій Юрійович

+380501094639 Пасічник Ігор Петрович

+380677382873 Кононенко Олена Володимирівна

+380662130603 Люшуков Федір Михайлович

+380507323434 Онікієнко Олександр Леонідович

+380970357118 Тишко Олександр Сергійович

+30679545435 Ямчицька Олександра Ардаліонівна

+380502976960 Ключка Роман Олександрович

+380954156424 Одінцова Олена Юріївна

+380675761550 Кальницька Олена Юхимівна

+380954207694 Іскандарова Аміла Мовлаївна

+380677105190 Буренок Анастасія Сергіївна

Консультації лікарів "Добробут"

"Добробут" зібрав цілу базу лікарів різних спеціалізацій, які готові консультувати безоплатно телефоном та онлайн.

Перелік з контактами лікарів можна знайти за посиланням.

Також медична мережа "Добробут" телеграм-групу для підтримки та зв'язку між лікарями та пацієнтами.

"Люди, які потребують термінової консультації лікаря, мають додатися в цю групу, де також є десятки наших медичних фахівців. Пишіть туди: який лікар потрібен, яка у вас проблема, на зв’язок з вами вийде лікар, готовий допомогти та спілкується з вами в особистих повідомленнях!", - йдеться в повідлмленні.

Цей список не вичерпний та буде оновлюватися.

Наталя Бушковська, спеціально для УП. Життя

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.