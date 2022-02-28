У Києві, Одесі та Миколаєві потрібні донори крові. Де здати кров?

Лікарні Києва, Одеси та Миколаєва шукають донорів різних груп крові.

У Helsi та donor.ua. повідомили, де можна здати кров і які групи крові потрібні.

🩸 Київ, Київський міський центр крові

Будь-яка група з мінусовим резусом або IV+.

до 16:00 на вул. Петра Запорожця, 26 (Лівий Берег)

до 16:00 на вул. Максима Берлинського, 12 (Правий Берег).

🩸 Київ, Охматдит

Для поранених під час обстрілів та авіаударів дітей, а також штатних операцій потрібні донори тромбоконцентрату з усіма групами крові та донори цільної крові I-, IV-

Будні дні з 8:00 до 13:00.

🩸Миколаїв

Потрібні донори всіх груп крові з негативним резусом.

Сьогодні (28 лютого) до 16:00.

🩸Одеса, Провулок Бісквітний

Приймає донорів тільки III- та IV- групи.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.