У Києві, Одесі та Миколаєві потрібні донори крові. Де здати кров?

Лікарні Києва, Одеси та Миколаєва шукають донорів різних груп крові.
У Helsi та donor.ua. повідомили, де можна здати кров і які групи крові потрібні.
🩸 Київ, Київський міський центр крові
Будь-яка група з мінусовим резусом або IV+.
до 16:00 на вул. Петра Запорожця, 26 (Лівий Берег)
до 16:00 на вул. Максима Берлинського, 12 (Правий Берег).
🩸 Київ, Охматдит
Для поранених під час обстрілів та авіаударів дітей, а також штатних операцій потрібні донори тромбоконцентрату з усіма групами крові та донори цільної крові I-, IV-
Будні дні з 8:00 до 13:00.
🩸Миколаїв
Потрібні донори всіх груп крові з негативним резусом.
Сьогодні (28 лютого) до 16:00.
🩸Одеса, Провулок Бісквітний
Приймає донорів тільки III- та IV- групи.
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