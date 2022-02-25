Київський міський центр крові працюватиме цілодобово: у які години можна здати кров

Київський міський центр крові почав працювати цілодобово, повідомили у Київській міській держадміністрації.

Кров прийматимуть з 8:00 до 18:00 – у цей час працюватимуть пункти прийому донорів. А у нічну зміну фахівці перероблятимуть кров та її компоненти.

"Таке рішення ухвалили для гарантування підтримання достатнього запасу крові і безперебійного забезпечення нею лікувальних закладів", – повідомили в КМДА.

Наразі працюватимуть 2 пункти забору за адресами:

вул. Максима Берлинського, 12 (з 8.00 – 18.00)

вул. Петра Запорожця, 26 (з 8.00 – 18.00)

Фото: AntonMatyukha/Depositphotos

Додаткову інформацію можна дізнатися за телефонами: 093-158-47-55 (Петра Запорожця, 26); 093-199-34-16 (Берлинського, 12)

Упродовж лише одного дня, 24 лютого, до пунктів забору крові прийшли 494 мешканці столиці. Це майже втричі більше, ніж у середньому зазвичай, розповіли в КМДА.

Нагадаємо, киян закликають стати донорами.

Що треба знати перед тим, як здати кров:

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