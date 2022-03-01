Де зараз можна купити інсулін? Список аптек

У зв’язку з війною, яку Росія веде проти України, деякі аптеки можуть не працювати або не мати певних ліків, зокрема інсуліну.

Міністерство охорони здоров'я опублікувало список аптек, де наразі є інсулін для людей з діабетом.

Цей перелік буде оновлюватися та поповнюватися.

Перш ніж звернутись до найближчої аптеки, варто зателефонувати туди, щоб дізнатися години роботи й уточнити наявність інсуліну.

Фото: Nataliya Vaitkevich/Pexels

"Також нагадуємо, що працює гаряча лінія МОЗ 0 800 60 20 19. Оператор зафіксує вашу заявку та опрацює її.

Інсулін знайдуть або в аптеці, або, за можливості, доставлять волонтерами", – наголошують у відомстві.

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