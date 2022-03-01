Де зараз можна купити інсулін? Список аптек

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
10181
1 березня 2022

У зв’язку з війною, яку Росія веде проти України, деякі аптеки можуть не працювати або не мати певних ліків, зокрема інсуліну.

Міністерство охорони здоров'я опублікувало список аптек, де наразі є інсулін для людей з діабетом.

Цей перелік буде оновлюватися та поповнюватися.

Реклама:

Перш ніж звернутись до найближчої аптеки, варто зателефонувати туди, щоб дізнатися години роботи й уточнити наявність інсуліну. 

 Фото: Nataliya Vaitkevich/Pexels

"Також нагадуємо, що працює гаряча лінія МОЗ 0 800 60 20 19. Оператор зафіксує вашу заявку та опрацює її. 

Інсулін знайдуть або в аптеці, або, за можливості, доставлять волонтерами", – наголошують у відомстві.

Вас також може зацікавити:

"Будьте надійним тилом": МОЗ закликає аптекарів виходити на роботу

Реклама:

Де купити ліки? Список аптек, які працюють

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 2045
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2923
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20721
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій