Де купити ліки? Список аптек, які працюють

В Україні через агресію Росії частина аптек залишається зачиненою.

Команда Liki24.com за підтримки Міністерства цифрової трансформації України склала список місць, де можна купити ліки.

Дані щодо роботи аптек можна переглянути на мапі або в Google-документі.

Liki24 попереджають, що найактуальнішу інформацію можна знайти саме в документі. Карта оновлюється із затримкою.

Поки що немає інформації про аптеки, які працюють у Києві, кажуть у Liki24.

"Тому ми закликаємо керівників всіх аптечних мереж терміново вийти на зв’язок і повідомити, які точки продажу будуть працювати в столиці та в інших містах!", - просить команда.

Списки працюючих аптек можна надсилати на адресу: andrii.vlaiko@liki24.com

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