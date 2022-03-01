Відчуваєте запах газу в будинку, укритті чи на вулиці? Інструкції, як уникнути вибуху

В умовах війни люди можуть стикатися з небезпечними наслідками обстрілів чи екстреної евакуації – наприклад, може відбутися витік газу.
Що робити, якщо ви відчули запах газу в приміщенні, підвалі, під’їзді або на вулиці?
Центр громадського здоров’я опублікував інструкцію, як потрібно діяти, щоб уникнути вибуху.
Якщо ви виявили запах газу, необхідно:
|Фото: Elīna Arāja/Pexels
✅ повідомити аварійну службу за номером 104 або 112;
✅ відкрити вікна і двері, щоб організувати провітрювання приміщень, до прибуття аварійної бригади організувати в приміщенні протяг;
✅ вивести всіх із загазованого приміщення і не пускати людей всередину до приїзду бригади аварійної газової служби;
✅ діяти за вказівками бригади аварійної газової служби.
Як діяти в загазованому приміщенні?
Щоб уникнути іскріння, яке може призвести до вибуху (займання газоповітряної суміші), потрібно запам’ятати кілька правил.
Зокрема, заборонено:
❌ вмикати і вимикати електричні прилади (освітлення, печі, каміни, праски, телевізори, радіо, дрилі та інші);
❌ користуватися електричними й акумуляторними ліхтарями, які не мають вибухонебезпечного виконання;
❌ користуватися електродзвоником;
❌ дзвонити по телефону;
❌ виконувати дії з металевими предметами (щоб уникнути удару один об одного);
❌ користуватися відкритим вогнем (запалювати сірники чи запальничку, курити).
Як діяти на загазованій ділянці місцевості?
На загазованій місцевості категорично забороняється:
❌ ставити машини;
❌ заводити машини, що стоять;
❌ проїжджати біля загазованого колодязя, газорозподільного пункту, шафного газорозподільного пункту, групової резервуарної установки ближче за 15 метрів із підвітряної сторони;
❌ користуватися електричними й акумуляторними ліхтарями, які не мають вибухонебезпечного виконання;
❌ виконувати дії з металевими предметами (щоб уникнути удару один об одного);
❌ користуватися відкритим вогнем і розводити вогнище ближче за 50 метрів від загазованої ділянки місцевості.
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