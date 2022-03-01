Відчуваєте запах газу в будинку, укритті чи на вулиці? Інструкції, як уникнути вибуху

В умовах війни люди можуть стикатися з небезпечними наслідками обстрілів чи екстреної евакуації – наприклад, може відбутися витік газу.

Що робити, якщо ви відчули запах газу в приміщенні, підвалі, під’їзді або на вулиці?

Центр громадського здоров’я опублікував інструкцію, як потрібно діяти, щоб уникнути вибуху.

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Якщо ви виявили запах газу, необхідно:

Фото: Elīna Arāja/Pexels

✅ повідомити аварійну службу за номером 104 або 112;

✅ відкрити вікна і двері, щоб організувати провітрювання приміщень, до прибуття аварійної бригади організувати в приміщенні протяг;

✅ вивести всіх із загазованого приміщення і не пускати людей всередину до приїзду бригади аварійної газової служби;

✅ діяти за вказівками бригади аварійної газової служби.

Як діяти в загазованому приміщенні?

Щоб уникнути іскріння, яке може призвести до вибуху (займання газоповітряної суміші), потрібно запам’ятати кілька правил.

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Зокрема, заборонено:

❌ вмикати і вимикати електричні прилади (освітлення, печі, каміни, праски, телевізори, радіо, дрилі та інші);

❌ користуватися електричними й акумуляторними ліхтарями, які не мають вибухонебезпечного виконання;

❌ користуватися електродзвоником;

❌ дзвонити по телефону;

❌ виконувати дії з металевими предметами (щоб уникнути удару один об одного);

❌ користуватися відкритим вогнем (запалювати сірники чи запальничку, курити).

Як діяти на загазованій ділянці місцевості?

На загазованій місцевості категорично забороняється:

❌ ставити машини;

❌ заводити машини, що стоять;

❌ проїжджати біля загазованого колодязя, газорозподільного пункту, шафного газорозподільного пункту, групової резервуарної установки ближче за 15 метрів із підвітряної сторони;

❌ користуватися електричними й акумуляторними ліхтарями, які не мають вибухонебезпечного виконання;

❌ виконувати дії з металевими предметами (щоб уникнути удару один об одного);

❌ користуватися відкритим вогнем і розводити вогнище ближче за 50 метрів від загазованої ділянки місцевості.

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