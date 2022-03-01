Як поводитися під час обстрілів. Інструкція

6 день триває війна Росії проти України.
"УП. Життя" зібрала інформацію з посібника Довідка. info про те, як діяти цивільним, якщо ваше місто чи село стало центром бойових дій.
Як поводитися під час обстрілів
Якщо ваше житло розташоване в зоні регулярних збройних зіткнень, перш за все потрібно зміцнити вікна (наприклад, клейкою плівкою). Так ви уникнете розльоту уламків скла. Проте краще закрити вікна мішками з піском або масивними меблями.
Обстріл стрілецькою зброєю
Якщо ж ви потрапили під обстріл стрілецькою зброєю, тобто з пістолетів, автоматів, гвинтівок, кулеметів, СБУ радить діяти так:
Якщо ви вдома, то сховайте у безпечному місці. Наприклад, у ванній кімнаті або ж самій ванні. Якщо це неможливо, краще лягти, вкрившись предметами, що можуть захистити вас від куль та уламків.
На відкритому місці впадіть на землю. Закрийте голову руками. Перебувайте біля будь-якого виступу чи заглиблення в землі. Укриттям може стати навіть сміттєва урна.
Де б ви не сховались, ваше тіло має бути у безпечному положенні. Згрупуйтесь, ляжте в позу ембріона. Розверніться ногами у бік пострілів: прикрийте голову руками. Коли почнуться постріли, розтулити рот, аби вберегти барабанні перетинки.
Чекайте мінімум 5 хвилин в укритті, доки стрілянина не вщухне.
Артобстріл, мінометний обстріл чи авіанальот
Гучний свист, залп запуску та вибух снаряда може означати, що ви потрапили в зону артобстрілу, мінометного обстрілу або авіанальоту.
Міноборони пояснює, сам снаряд, як і залп установки, можна помітити та зреагувати. Тому краще постійно вести стеження за небом. Вдень – це димний слід від ракети, вночі – яскравий спалах.
Якщо поруч є бомбосховище, то коли ви почули сирену, це знак "Увага всім". Терміново йдіть в укриття.
- В укритті увімкніть телебачення або радіо на будь-якому носії, або відкривайте сторінки офіційних державних каналів. Там буде інформація про те, що сталося, протягом п’яти хвилин після сигналу. Виконуйте інструкції.
- Залишайтеся в укритті мінімум 10 хвилин після завершення обстрілу, адже існує загроза його відновлення.
Якщо ви вдома:
- Вибирайте місце в кутку та недалеко від виходу для того, щоб миттєво залишити будинок у випадку попадання снаряду. Ховайтесь у підвалі або іншому заглибленому укритті, між несучими стінами.
Якщо ви в транспорті чи на вулиці, то негайно (2-3 секунди) дійте так:
- Падайте на землю. Закрийте руками або предметами голову. Закривайте долонями вуха та відкривайте рот: це врятує від контузії. Перечекайте перший обстріл лежачи, а далі ховайтеся в безпечному заглибленому приміщенні.
- Не залишайтеся у під'їздах під арками та у підвалах панельних будинків або під стінами будинків із легких конструкцій. У жодному разі не ховайтесь біля всього, що може вибухнути чи впасти на вас.
- Для укриття підійдуть підземні переходи, метро, укриття, канава, траншея, яма, широка труба водостоку під дорогою, високий бордюр, каналізаційний люк, траншея чи канава (подібна до окопу) завглибшки 1-2 метри, на відкритому місці.
- Якщо обстріл застав вас у маршрутці, тролейбусі або трамваї, машині – слід негайно зупинити транспорт, відбігти від дороги в напрямку "від будівель та споруд" і залягти на землю.
Після закінчення обстрілу (бомбардування):
Не поспішайте покидати укриття. Можливі поодинокі постріли. Залишаючи місце притулку, не поспішайте розслаблятися.
Добираючись до безпечного місця, обов’язково дивіться під ноги. Не піднімайте із землі жодних незнайомих вам предметів. У жодному разі не приступайте до розбору завалів від ракет самостійно, чекайте фахівців з аварійно-рятувальної служби, телефонуйте 102.
Більш детальна інформація є у посібнику Довідка. info.
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