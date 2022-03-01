Як поводитися під час обстрілів. Інструкція

ОНОВЛЕНО 10.10. 2022

У понеділок, 10 жовтня, Росія завдала ракетних ударів майже по всій території України. Станом на 11:00, за даними Головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, РФ випустила уже 75 ракет.

У зв'язку з цим "УП. Життя" з посиланням на Довідка. info нагадує, як діяти цивільним під час обстрілів.

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Як поводитися під час обстрілів

Якщо ваше житло розташоване в зоні регулярних збройних зіткнень, перш за все потрібно зміцнити вікна (наприклад, клейкою плівкою). Так ви уникнете розльоту уламків скла. Проте краще закрити вікна мішками з піском або масивними меблями.

Обстріл стрілецькою зброєю

Якщо ж ви потрапили під обстріл стрілецькою зброєю, тобто з пістолетів, автоматів, гвинтівок, кулеметів, СБУ радить діяти так:

Якщо ви вдома, то сховайте у безпечному місці. Наприклад, у ванній кімнаті або ж самій ванні. Якщо це неможливо, краще лягти, вкрившись предметами, що можуть захистити вас від куль та уламків.

На відкритому місці впадіть на землю. Закрийте голову руками. Перебувайте біля будь-якого виступу чи заглиблення в землі. Укриттям може стати навіть сміттєва урна.

Де б ви не сховались, ваше тіло має бути у безпечному положенні. Згрупуйтесь, ляжте в позу ембріона. Розверніться ногами у бік пострілів: прикрийте голову руками. Коли почнуться постріли, розтулити рот, аби вберегти барабанні перетинки.

Чекайте мінімум 5 хвилин в укритті, доки стрілянина не вщухне.

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Артобстріл, мінометний обстріл чи авіанальот

Гучний свист, залп запуску та вибух снаряда може означати, що ви потрапили в зону артобстрілу, мінометного обстрілу або авіанальоту.

Міноборони пояснює, сам снаряд, як і залп установки, можна помітити та зреагувати. Тому краще постійно вести стеження за небом. Вдень – це димний слід від ракети, вночі – яскравий спалах.

Якщо поруч є бомбосховище, то коли ви почули сирену, це знак "Увага всім". Терміново йдіть в укриття.

В укритті увімкніть телебачення або радіо на будь-якому носії, або відкривайте сторінки офіційних державних каналів. Там буде інформація про те, що сталося, протягом п’яти хвилин після сигналу. Виконуйте інструкції.

Залишайтеся в укритті мінімум 10 хвилин після завершення обстрілу, адже існує загроза його відновлення.

Якщо ви вдома:

Вибирайте місце в кутку та недалеко від виходу для того, щоб миттєво залишити будинок у випадку попадання снаряду. Ховайтесь у підвалі або іншому заглибленому укритті, між несучими стінами.

Якщо ви в транспорті чи на вулиці, то негайно (2-3 секунди) дійте так:

Падайте на землю. Закрийте руками або предметами голову. Закривайте долонями вуха та відкривайте рот: це врятує від контузії. Перечекайте перший обстріл лежачи, а далі ховайтеся в безпечному заглибленому приміщенні.

Не залишайтеся у під'їздах під арками та у підвалах панельних будинків або під стінами будинків із легких конструкцій. У жодному разі не ховайтесь біля всього, що може вибухнути чи впасти на вас.

Для укриття підійдуть підземні переходи, метро, укриття, канава, траншея, яма, широка труба водостоку під дорогою, високий бордюр, каналізаційний люк, траншея чи канава (подібна до окопу) завглибшки 1-2 метри, на відкритому місці.

Якщо обстріл застав вас у маршрутці, тролейбусі або трамваї, машині – слід негайно зупинити транспорт, відбігти від дороги в напрямку "від будівель та споруд" і залягти на землю.

Після закінчення обстрілу (бомбардування):

Не поспішайте покидати укриття. Можливі поодинокі постріли. Залишаючи місце притулку, не поспішайте розслаблятися.

Добираючись до безпечного місця, обов’язково дивіться під ноги. Не піднімайте із землі жодних незнайомих вам предметів. У жодному разі не приступайте до розбору завалів від ракет самостійно, чекайте фахівців з аварійно-рятувальної служби, телефонуйте 102.