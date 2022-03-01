Приватний пологовий будинок прийматиме пацієнток безоплатно

Приватна клініка та пологовий будинок ISIDA надають акушерсько-гінекологічну допомогу безоплатно.
Про це вони написали на своїй сторінці у Facebook.
"Шановні наші Пацієнти, в цей нелегкий для всієї нашої країни час ISIDA clinic надає екстрену акушерсько-гінекологічну допомогу 24/7 та онлайн-консультації спеціалістів: лікаря акушера-гінеколога, лікаря-терапевта, лікаря-неонатолога, психолога БЕЗКОШТОВНО", – йдеться в повідомленні.
Адреса медичного закладу: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 65
Контактний номер телефону: 0 800 60 80 80
Нагадаємо, що ми склали перелік медичних працівників, які консультують онлайн чи телефоном.
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