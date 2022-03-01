Приватний пологовий будинок прийматиме пацієнток безоплатно

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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1 березня 2022

Приватна клініка та пологовий будинок ISIDA надають акушерсько-гінекологічну допомогу безоплатно.

Про це вони написали на своїй сторінці у Facebook.

"Шановні наші Пацієнти, в цей нелегкий для всієї нашої країни час ISIDA clinic надає екстрену акушерсько-гінекологічну допомогу 24/7 та онлайн-консультації спеціалістів: лікаря акушера-гінеколога, лікаря-терапевта, лікаря-неонатолога, психолога БЕЗКОШТОВНО", – йдеться в повідомленні.

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Адреса медичного закладу: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 65

Контактний номер телефону: 0 800 60 80 80 

Нагадаємо, що ми склали перелік медичних працівників, які консультують онлайн чи телефоном.

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