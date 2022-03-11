Де отримати ветеринарну консультацію онлайн та як самостійно надати першу допомогу тварині. Поради та контакти

Через масивні обстріли житлових кварталів доступ до медичної допомоги вкрай обмежений.
Ми вже надали перелік лікарів, які консультують пацієнтів онлайн чи телефоном.
Але термінової медичної допомоги можуть потребувати і тварини.
Публікуємо поради з першої допомоги собакам та котам, а також контакти клінік та ветеринарів, до яких можна звернутися сьогодні.
|Фото: Angurt/Depositphotos
Список ветеринарів, які готові допомогти
Олена Гайворонська, з Харкова, проживає в Ізраїлі
Доступна у WhatsApp, Viber чи Telegram за номером +972533736577
Telegram +380679554799.
Катерина Ганжа, Дніпро
Сторінка на Facebook
Доступна у вайбері та телеграмі за номером: +380964409318
Віталій Клубань, місто Харків
Сторінка на Facebook
Телефонувати за номером: +380660371284
Номер для WhatsApp, Viber чи Telegram: +380509693672
Марія Чуркіна, Харків
Звертатись можна за телефоном: +380504015712
Також буде корисно
Telegram-канал допомоги тваринам.
Список доповнюється
Якщо вашому домашньому улюбленцю погано
Що робити, якщо тварині необхідна невідкладна допомога, поки ви намагаєтеся додзвонитися до ветеринара?
Кровотеча
Якщо у тварини кровотеча, уважно огляньте її, щоб визначити місце поранення. Якщо ви знайшли пошкодження – притисніть рану чимось чистим – тканиною, бинтом або чистою гігієнічною прокладкою. Не варто прибирати тканину, щоб подивитись, чи припинилась кровотеча.
Ветеринар Ганна Король каже, що варто зрозуміти – венозна у тварини кровотеча чи артеріальна.
"Венозна – кров темна і повільно витікає, артеріальна пульсує сильно і яскраво червона. Якщо венозна кровотеча незначна, то згусток може сам утворитись і "закупорити" вену. З артеріальними частіше доводиться накладати джгут.
Але з джгутами треба бути дуже обережним, адже неправильно накладений джгут = омертвіння тканин.
"Універсальна" порада накладання джгута: "шматок гуми або іншого підручного матеріалу зафіксувати вище рани й міцно зав'язати на вузол, після чого просунути під вузол кулькову ручку, олівець або інший відповідний предмет і закрутити тугіше до зупинки.
Але, знову ж таки, тут треба бути дуже обережним", – наголошує Ганна Король.
Лікарка додає, що ознаки кишкової кровотечі – це кал темного кольору (майже чорного).
Тварину тоді радять не годувати, покласти на область живота щось холодне (лід, заморожені продукти) і якнайшвидше зв’язатись з лікарем.
"Також після падіння з висоти або забою може бути легенева кровотеча. В такому випадку спостерігається кров з носової чи ротової порожнини. В такому разі теж по суті єдиний варіант – це зв’язатись з лікарем. Взагалі з кровотечами складно, адже тут дуже тонка межа між "нашкодити" і "допомогти", – каже вона.
Про внутрішню кровотечу можуть свідчити такі симптоми:
- слабкість/шоковий стан,
- холодні лапи/хвіст/вуха,
- синці,
- бліді ясна та слизові оболонки,
- набряклий живіт,
- проблеми з диханням.
Зв'яжіться з ветеринаром якомога скоріше і повідомте про ці симптоми.
Зупинка дихання/проблеми з диханням
Про проблеми з диханням свідчать такі симптоми:
- шумне дихання. Проте, як зауважує ветеринар Ганна Король, це може бути варіантом норми при проколі легені зламаним ребром,
- швидке дихання,
- білий, синій або сірий колір ясен,
- тварина ніби витягується, щоб було легше дихати,
- коти відкривають рота, щоб дихати, якщо дихання геть ускладнене.
Насамперед перевірте, чи не вдавилась тварина чимось. Якщо бачите сторонній предмет – спробуйте дістати його.
Ветеринар зауважує, що зазвичай тварина сама намагається позбавитись стороннього предмету: кашляє, блює тощо.
"Якщо тварині не вдається, то можна обмотати собі руку чимось і вже тоді спробувати прибрати предмет".
Якщо тварина не дихає, починайте серцево-легеневу реанімацію:
- витягніть язик тварини;
- огляньте горло;
- якщо там сторонній предмет – витягніть його.
Серцево-легенева реанімація:
- покладіть тварину на правий бік, на тверду та пласку поверхню;
- собаки з бочкоподібною грудною клітиною мають лежати на спині;
- для реанімації великих собак використовуйте дві руки, схрещені в замок;
- для реанімації маленьких собак, використовуйте 1 руку.
- для реанімації котів використовуйте одну руку, але так, щоб стиснути грудну клітину з обох боків, поки тварина лежить на боку.
Правила проведення реанімації:
Стисність грудну клітину на половину/дві третини об'єму.
Зробіть 30 натискань. Під час натискань руки повинні бути прямими. Потім, закрийте ніс та зробіть в ніс два вдихи. Грудна клітина тварини повинна піднятись та опуститись. Повторюйте реанімацію, поки не з'явиться серцебиття, або не зможете отримати ветеринарну допомогу (якщо така можливість взагалі існує).
Перелом
- Якщо ви підозрюєте у тварини перелом, намагайтесь не торкатися ушкодженого місця.
- Не дозволяйте тварині ходити (якщо зламана лапа).
- Якщо ви підозрюєте ушкодження хребта, варто переносити тварину на пласкій поверхні, наприклад, на дошці.
За словами ветеринара, кінцівку варто зафіксувати шиною: "При переломі кінцівка просто "висітиме". При відкритому переломі фіксуєте так само, тільки накладайте спершу стерильну пов’язку (хоча б чистий бинт)".
Наталя Бушковська, спеціально для УП. Життя
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