"Ми замерзаємо насмерть": зоопарк на Київщині перебуває в критичній ситуації

Вікторія Андрєєва
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8 березня 2022

Контактний зоопарк "Парк XII місяців", розташований у селі Демидів, що на Київщині,  потерпає від свавілля окупантів. Територію цього та сусідніх населених пунктів відрізано газо- та електропостачання. 

За словами директора закладу "Парк XII місяців" Михайла Пінчука, ситуація вже є критичною.

"Ми замерзаємо насмерть. Зоопарк відрізаний від України, бо зараз село Демидів є частиною окупованої території. 

Ніхто не дозволяє сюди щось привезти, та й ремонтувати теж не збираються. 

Maverickette/Depositphotos

Ми намагаємось зібрати хоча б десь якийсь дизель, але тільки на нашій території, бо окупанти його не пропустять, – розказав Михайло Пінчук у коментарі.

Він додав, що тварин, на жаль, не можна заспокоїти, як дітей – вдягнути у теплі светри або змусити випити гарячого чаю. 

"Дизель закінчився, йдуть холоди, ми починаємо гинути", – констатував директор. 

Директор столичного зоопарку зазначив, що готовий за потреби обміняти дизельне паливо на гроші або перерахувати на картку. 

Контакт директора: його сторінка у Facebook

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