"Ми замерзаємо насмерть": зоопарк на Київщині перебуває в критичній ситуації

Контактний зоопарк "Парк XII місяців", розташований у селі Демидів, що на Київщині, потерпає від свавілля окупантів. Територію цього та сусідніх населених пунктів відрізано газо- та електропостачання.
За словами директора закладу "Парк XII місяців" Михайла Пінчука, ситуація вже є критичною.
"Ми замерзаємо насмерть. Зоопарк відрізаний від України, бо зараз село Демидів є частиною окупованої території.
Ніхто не дозволяє сюди щось привезти, та й ремонтувати теж не збираються.
|Maverickette/Depositphotos
Ми намагаємось зібрати хоча б десь якийсь дизель, але тільки на нашій території, бо окупанти його не пропустять, – розказав Михайло Пінчук у коментарі.
Він додав, що тварин, на жаль, не можна заспокоїти, як дітей – вдягнути у теплі светри або змусити випити гарячого чаю.
"Дизель закінчився, йдуть холоди, ми починаємо гинути", – констатував директор.
Директор столичного зоопарку зазначив, що готовий за потреби обміняти дизельне паливо на гроші або перерахувати на картку.
Контакт директора: його сторінка у Facebook
Вас також може зацікавити:
Як допомогти чотирилапим: перелік ресурсів для волонтерів
Де купити корм для тварин під час війни? Список зоомагазинів
Чи потрібен Україні зоозахист? Спойлер: так. Але для чого?
Маленькі Байрактари: новонароджених в Україні дитинчат лемура і тибетського яка назвали на честь безпілотника
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.