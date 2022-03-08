"Ми замерзаємо насмерть": зоопарк на Київщині перебуває в критичній ситуації

Контактний зоопарк "Парк XII місяців", розташований у селі Демидів, що на Київщині, потерпає від свавілля окупантів. Територію цього та сусідніх населених пунктів відрізано газо- та електропостачання.

За словами директора закладу "Парк XII місяців" Михайла Пінчука, ситуація вже є критичною.

"Ми замерзаємо насмерть. Зоопарк відрізаний від України, бо зараз село Демидів є частиною окупованої території.

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Ніхто не дозволяє сюди щось привезти, та й ремонтувати теж не збираються.

Maverickette/Depositphotos

Ми намагаємось зібрати хоча б десь якийсь дизель, але тільки на нашій території, бо окупанти його не пропустять, – розказав Михайло Пінчук у коментарі.

Він додав, що тварин, на жаль, не можна заспокоїти, як дітей – вдягнути у теплі светри або змусити випити гарячого чаю.

"Дизель закінчився, йдуть холоди, ми починаємо гинути", – констатував директор.

Директор столичного зоопарку зазначив, що готовий за потреби обміняти дизельне паливо на гроші або перерахувати на картку.

Контакт директора: його сторінка у Facebook

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