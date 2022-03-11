ВООЗ радить Україні знищити патогени в лабораторіях – ЗМІ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) радить Україні знищити патогенні мікроорганізми на території країни в лабораторіях громадського здоров'я.

Позбутися патогенів радять для того, щоб попередити "будь-який витік", який може завдати шкоди населенню, заявила агенція виданню Reuters.

Експерти з питань біобезпеки стверджують, що просування російських військ по Україні та бомбардування великих міст підвищило витік мікроорганізмів, які можуть спричинювати захворювання, якщо якась з установ, де вони зберігаються, буде пошкоджена.

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Нагадаємо, військові та дипломати країни-агресора поширюють неправдиву інформацію про нібито виробництво біологічної зброї в українських лабораторіях.

Зокрема, РФ звинувачує Україну у "виведенні нових штамів хвороб" і навіть планує скликати 11 березня Радбез ООН з цього питання.

Фото: alexraths/Depositphotos

У США підозрюють, що росіяни хочуть отримати контроль над українськими біологічними лабораторіями. На слуханні комітету сенату США із закордонних держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила:

"Україна має дослідницькі біологічні лабораторії, і ми занепокоєні, що Росія захоче отримати контроль над ними. Ми працюємо з українцями над тим, як вони можуть попередити можливість того, що будь-які дослідницькі матеріали потраплять в руки росіян".

Також на питання сенатора-республіканця Марко Рубіо, чи має вона сумніви, що якщо в Україні трапиться хімічна або біологічна атака, то це на 100% буде відповідальність росіян, вона сказала таке:

"Я не маю жодних сумнівів, сенаторе. Це класичний російський прийом: звинуватити інших в тому, що вони самі планують реалізувати".

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Як показує практика, Росія заздалегідь робить інформаційні вкиди про наміри України, якщо планує незабаром реалізувати воєнні злочини.

Одна з останніх ситуацій – фейк про те, що в пологовому в Маріуполі розмістили гарячі точки бійці Азова. Дезінформація поширювались за декілька днів до бомбардування лікарні та пологового.

"Українська правда. Життя" звернулася за коментарем до МОЗ і представництва ВООЗ в Україні та чекає на відповідь.

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