ВООЗ радить Україні знищити патогени в лабораторіях – ЗМІ

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
70322
11 березня 2022

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) радить Україні знищити патогенні мікроорганізми на території країни в лабораторіях громадського здоров'я.

Позбутися патогенів радять для того, щоб попередити "будь-який витік", який може завдати шкоди населенню, заявила агенція виданню Reuters

Експерти з питань біобезпеки стверджують, що просування російських військ по Україні та бомбардування великих міст підвищило витік мікроорганізмів, які можуть спричинювати захворювання, якщо якась з установ, де вони зберігаються, буде пошкоджена. 

Реклама:

Нагадаємо, військові та дипломати країни-агресора поширюють неправдиву інформацію про нібито виробництво біологічної зброї в українських лабораторіях.

Зокрема, РФ звинувачує Україну у "виведенні нових штамів хвороб" і навіть планує скликати 11 березня Радбез ООН з цього питання. 

Фото: alexraths/Depositphotos

У США підозрюють, що росіяни хочуть отримати контроль над українськими біологічними лабораторіями. На слуханні комітету сенату США із закордонних держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила:

"Україна має дослідницькі біологічні лабораторії, і ми занепокоєні, що Росія захоче отримати контроль над ними. Ми працюємо з українцями над тим, як вони можуть попередити можливість того, що будь-які дослідницькі матеріали потраплять в руки росіян". 

Також на питання сенатора-республіканця Марко Рубіо, чи має вона сумніви, що якщо в Україні трапиться хімічна або біологічна атака, то це на 100% буде відповідальність росіян, вона сказала таке:

"Я не маю жодних сумнівів, сенаторе. Це класичний російський прийом: звинуватити інших в тому, що вони самі планують реалізувати". 

Реклама:

Як показує практика, Росія заздалегідь робить інформаційні вкиди про наміри України, якщо планує незабаром реалізувати воєнні злочини.

Одна з останніх ситуацій – фейк про те, що в пологовому в Маріуполі  розмістили гарячі точки бійці Азова. Дезінформація поширювались за декілька днів до бомбардування лікарні та пологового.

"Українська правда. Життя" звернулася за коментарем до МОЗ і представництва ВООЗ в Україні та чекає на відповідь.

Вас також може зацікавити:

"Україна не розробляє біозброю": Ляшко просить ВООЗ вгамувати російську пропаганду

"Творчість" міноборони РФ: в Україні розробляли віруси, щоби поширити птахами в Росії

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 2052
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2923
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20722
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій