"Україна не розробляє біозброю": Ляшко просить ВООЗ вгамувати російську пропаганду

Військові та дипломати країни-агресора поширюють неправдиву інформацію про нібито виробництво біологічної зброї в українських лабораторіях.

У зв'язку з цим міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав представників Всесвітньої організації охорони здоров’я спростувати фейки, що поширює Росія.

Зокрема, Ляшко звернувся до представника ВООЗ в Україні Ярно Хабіхта, директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге та безпосередньо очільника ВООЗ Теодора Гебреїсуса.

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За словами глави МОЗ, РФ також звинувачує Україну у виведенні нових штамів хвороб.

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"Сьогодні один з наративів загарбника – це пошук уявної біологічної і хімічної зброї та слідів її розробки в Україні.

Звичайно, для будь-якої освіченої людини – це не більше, ніж просто хвора фантазія. Більш того, росія так само прекрасно розуміє, що таке пострадянська система лабораторних центрів, як вони працюють і якими дослідженнями займаються", – підкреслив Ляшко.

За його словами, ВООЗ, Європейський регіональний та український офіси організації протягом багатьох років допомагають системі громадського здоров’я в Україні.

Вони протягом багатьох років проводили оцінки роботи, навчання персоналу, допомагали з обладнанням після початку пандемії COVID-19.

"А зараз загарбники, спираючись на факти наявності цього обладнання, вже готові звинувачувати Україну в створенні цього вірусу!" – наголосив міністр охорони здоров’я.

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У зв'язку з активним поширенням дезінформації, глава МОЗ закликав партнерів виступити з офіційною заявою і заперечити наявність в Україні розробок біологічної зброї.

Ляшко пояснив свій заклик тим, що у ВООЗ досконало знають систему біобезпеки та епідемічного нагляду в Україні.

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