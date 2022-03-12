Як українці можуть вакцинуватися проти COVID-19 в інших країнах – пояснює МОЗ

Украінці, які виїхали за кордон через війну з Росією, можуть зробити щеплення проти COVID-19 в тій країні, куди приїхали.
Пандемія COVID-19 усе ще триває, тому у багатьох країнах досі діють певні обмеження, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.
"Якщо ви ще не вакциновані проти COVID-19, ви можете зробити щеплення в тій країні, у якій планують перебувати", – кажуть у відомстві.
У МОЗ пояснили, як вакцинуватися в різних країнах Європи, куди наразі їдуть українські громадяни.
|Фото: belchonock/Depositphotos
У всіх нижчезазначених країнах повний курс щеплення в вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.
Як вакцинуватись проти COVID-19 в різних країнах
Польща
Доступні вакцини:
- Johnson&Johnson (1 доза);
- Moderna (2 дози з інтервалом у 28 днів);
- AstraZeneca (2 дози з інтервалом у 28 днів);
- Pfizer (2 дози з інтервалом у 21 день).
Для вакцинації в Польщі треба мати документ, що посвідчує особу. Наприклад, паспорт, тимчасове посвідчення особи іноземця (TZTC).
Необхідно звернутися до найближчої поліклініки, написати заяву та встати на облік.
У реєстратурі вам нададуть контактні дані терапевта та інформацію про медичні послуги.
Польські лікарі видають направлення на вакцинацію через додаток salon.gov.pl.
У полі "Дані пацієнта" (Dane pacjenta) треба вибрати "Інший ідентифікатор" (Inny identyfikator) замість "Номер PESEL" та ввести номер документа, яким користується переселенець.
З електронним направленням можна зареєструватися на щеплення або за телефоном довіри 989, або у будь-якому пункті вакцинації.
Під час реєстрації треба зазначити номер документа, вказаний на електронному направленні.
Румунія
Доступні вакцини:
- Johnson&Johnson;
- Moderna;
- AstraZeneca;
- Pfizer.
Щоб отримати щеплення, необхідно зареєструватися на офіційному сайті уряду Румунії.
Там також можна знайти карту з адресами всіх пунктів вакцинації та інформацію про всі наявні вакцини.
Для вакцинації в Румунії необхідний закордонний паспорт. Анкету з особистими даними можна буде заповнити вже на місці вакцинації.
Словаччина
У Словаччині, окрім вакцин Johnson&Johnson, Moderna, AstraZeneca та Pfizer, доступний також російський Sputnik V (дві дози з інтервалом у 21 день-3 місяці).
Деталі реєстрації можна дізнатися на сайті, на який можна увійти тільки на території цієї країни.
Також деталі щодо вакцинації доступні за номером: +421 2 32 353 030
Молдова
Доступні вакцини:
- Johnson&Johnson;
- AstraZeneca;
- Pfizer;
- Sinopharm (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні);
- Sputnik V.
Деталі вакцинації іноземців наразі невідомі.
Дізнатись більше можна за номером гарячої лінії Міністерства охорони здоров’я Молдови 0 800 12300.
Угорщина
Доступні вакцини:
- Johnson&Johnson;
- Moderna;
- AstraZeneca;
- Pfizer;
- Sinopharm;
- Sputnik V.
Необхідні документи:
- документ, що посвідчує особу.
Іноземці можуть зареєструватись на урядовому сайті про щеплення.
Чехія
- Johnson & Johnson;
- Pfizer;
- Moderna;
- AstraZeneca;
- Novavax (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні).
Для вакцинації в цій країні також потрібен документ, що посвідчує особу.
Вакцинація у Чехії для іноземців платна і коштує орієнтовно 400 крон/ 15 євро (ціна залежить від пункту вакцинації).
Дізнатись про розташування пунктів щеплень можна тут.
Записатись на вакцинацію тут.
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