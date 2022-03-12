Як українці можуть вакцинуватися проти COVID-19 в інших країнах – пояснює МОЗ

Украінці, які виїхали за кордон через війну з Росією, можуть зробити щеплення проти COVID-19 в тій країні, куди приїхали.

Пандемія COVID-19 усе ще триває, тому у багатьох країнах досі діють певні обмеження, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

"Якщо ви ще не вакциновані проти COVID-19, ви можете зробити щеплення в тій країні, у якій планують перебувати", – кажуть у відомстві.

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У МОЗ пояснили, як вакцинуватися в різних країнах Європи, куди наразі їдуть українські громадяни.

Фото: belchonock/Depositphotos

У всіх нижчезазначених країнах повний курс щеплення в вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.

Як вакцинуватись проти COVID-19 в різних країнах

Польща

Доступні вакцини:

Johnson&Johnson (1 доза);

Moderna (2 дози з інтервалом у 28 днів);

AstraZeneca (2 дози з інтервалом у 28 днів);

Pfizer (2 дози з інтервалом у 21 день).

Для вакцинації в Польщі треба мати документ, що посвідчує особу. Наприклад, паспорт, тимчасове посвідчення особи іноземця (TZTC).

Необхідно звернутися до найближчої поліклініки, написати заяву та встати на облік.

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У реєстратурі вам нададуть контактні дані терапевта та інформацію про медичні послуги.

Польські лікарі видають направлення на вакцинацію через додаток salon.gov.pl.

У полі "Дані пацієнта" (Dane pacjenta) треба вибрати "Інший ідентифікатор" (Inny identyfikator) замість "Номер PESEL" та ввести номер документа, яким користується переселенець.

З електронним направленням можна зареєструватися на щеплення або за телефоном довіри 989, або у будь-якому пункті вакцинації.

Під час реєстрації треба зазначити номер документа, вказаний на електронному направленні.

Румунія

Доступні вакцини:

Johnson&Johnson;

Moderna;

AstraZeneca;

Pfizer.

Щоб отримати щеплення, необхідно зареєструватися на офіційному сайті уряду Румунії.

Там також можна знайти карту з адресами всіх пунктів вакцинації та інформацію про всі наявні вакцини.

Для вакцинації в Румунії необхідний закордонний паспорт. Анкету з особистими даними можна буде заповнити вже на місці вакцинації.

Словаччина

У Словаччині, окрім вакцин Johnson&Johnson, Moderna, AstraZeneca та Pfizer, доступний також російський Sputnik V (дві дози з інтервалом у 21 день-3 місяці).

Деталі реєстрації можна дізнатися на сайті, на який можна увійти тільки на території цієї країни.

Також деталі щодо вакцинації доступні за номером: +421 2 32 353 030

Молдова

Доступні вакцини:

Johnson&Johnson;

AstraZeneca;

Pfizer;

Sinopharm (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні);

Sputnik V.

Деталі вакцинації іноземців наразі невідомі.

Дізнатись більше можна за номером гарячої лінії Міністерства охорони здоров’я Молдови 0 800 12300.

Угорщина

Доступні вакцини:

Johnson&Johnson;

Moderna;

AstraZeneca;

Pfizer;

Sinopharm;

Sputnik V.

Необхідні документи:

документ, що посвідчує особу.

Іноземці можуть зареєструватись на урядовому сайті про щеплення.

Чехія

Johnson & Johnson;

Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Novavax (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні) .

Для вакцинації в цій країні також потрібен документ, що посвідчує особу.

Вакцинація у Чехії для іноземців платна і коштує орієнтовно 400 крон/ 15 євро (ціна залежить від пункту вакцинації).

Дізнатись про розташування пунктів щеплень можна тут.

Записатись на вакцинацію тут.

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