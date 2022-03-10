Ляшко розповів, скільки пацієнтів з COVID-19 перебувають зараз у лікарнях

В українських лікарнях з COVID-19 наразі перебувають 5 600 пацієнтів, значна кількість з них потребує кисню.
Про ситуацію з коронавірусною хворобою розповів очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко на спільному ефірі телеканалів 10 березня.
"Епідемія коронавірусу не зникла. За вчорашній день ми маємо 6 700 нових випадків коронавірусної інфекції ", – заявив Ляшко.
Він додав, що транспортування медикаментів до хворих на COVID ускладнено через війну.
|Фото Дмитра Ларіна, УП
"Це для нас ще один виклик – доставляти таким пацієнтам кисень. Одну таку машину окупанти обстріляли", – пояснив міністр.
Нещодавно у МОЗ оприлюднили оновлені правила роботи аптек та лікарень. До роботи в аптеках залучають студентів-медиків.
Нагадаємо, Віктор Лякшо заявляв, що ціни на ліки контролюватимуть, аби не було спекуляції.
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