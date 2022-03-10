Ляшко розповів, скільки пацієнтів з COVID-19 перебувають зараз у лікарнях

Вікторія Андрєєва
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10 березня 2022

В українських лікарнях з COVID-19 наразі перебувають 5 600 пацієнтів, значна кількість з них потребує кисню. 

Про ситуацію з коронавірусною хворобою розповів очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко на спільному ефірі телеканалів 10 березня.

"Епідемія коронавірусу не зникла. За вчорашній день ми маємо 6 700 нових випадків коронавірусної інфекції ", – заявив Ляшко.

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Він додав, що транспортування медикаментів до хворих на COVID ускладнено через війну. 

 Фото Дмитра Ларіна, УП

"Це для нас ще один виклик доставляти таким пацієнтам кисень. Одну таку машину окупанти обстріляли", – пояснив міністр. 

Нещодавно у МОЗ оприлюднили оновлені правила роботи аптек та лікарень. До роботи в аптеках залучають студентів-медиків.

Нагадаємо, Віктор Лякшо заявляв, що ціни на ліки контролюватимуть, аби не було спекуляції. 

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