Де переселенцям знайти безкоштовне житло в Україні та за кордоном? Список сервісів

В умовах війни тисячі українців змушені покидати свої домівки і виїжджати з небезпечних районів. Однак більшість з них не мають куди їхати.
Міністерство цифрової трансформації надало перелік сервісів, за допомогою яких можна у кілька кліків знайти прихисток як в Україні, так і за її межами.
Де знайти житло в Україні
✅"ВзаємоДія". Волонтери зібрали контакти, які пришвидшать пошук тимчасового прихистку чи житла.
|Gordache/Depositphotos
✅Ініціатива "Допомагай!". За допомогою сервісу можна знайти безкоштовне тимчасове житло в безпечних містах України або за кордоном.
✅Знайдіть одне одного! Чат-бот для тих, хто потребує притулку, і тих, хто може його надати.
✅Сервіс Shelter for UA, який об'єднує людей, що шукають житло з тими, хто готовий його надати. Також на порталі можна попросити волонтерів про допомогу.
✅Ще один портал для пошуку житла як в Україні, так і за кордоном – "Прихисток".
✅"Турботник" від Мінцифри, що допомагає 24/7 українським переселенцям отримати тимчасову домівку та необхідні речі у ЦНАПах.
Де знайти житло за кордоном
✅Host4Ukraine – cервіс, що допоможе біженцям безпечне житло за кордоном.
✅Stipruskartu – портал, де литовські волонтери надають прихисток для 10 тисяч біженців з України.
✅Відомий сервіс Airbnb також може надати українцям тимчасове безкоштовне житло.
✅Couchsurfing – ще одна корисна платформа для пошуку безоплатного житла за межами України.
✅Help380 – портал, що допомагає знайти людей, які шукають житло.
✅UNITI – новий портал, за допомогою якого українці можуть знайти безкоштовне житло за кордоном, зокрема у Польщі. Сервіс створили тільки 10 березня, тому дані на мапі ще оновлюватимуться.
"Діліться добіркою та допомагайте одне одному. Підтримка — те, що необхідно зараз кожному з нас", – закликали у Мінцифри.
Нагадаємо, у Центрі громадського здоров’я зібрали контакти організацій та ініціатив, які допомагають біженцям з України.
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