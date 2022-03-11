Де переселенцям знайти безкоштовне житло в Україні та за кордоном? Список сервісів

В умовах війни тисячі українців змушені покидати свої домівки і виїжджати з небезпечних районів. Однак більшість з них не мають куди їхати.

Міністерство цифрової трансформації надало перелік сервісів, за допомогою яких можна у кілька кліків знайти прихисток як в Україні, так і за її межами.

Де знайти житло в Україні

✅"ВзаємоДія". Волонтери зібрали контакти, які пришвидшать пошук тимчасового прихистку чи житла.

Gordache/Depositphotos

✅Ініціатива "Допомагай!". За допомогою сервісу можна знайти безкоштовне тимчасове житло в безпечних містах України або за кордоном.

✅Знайдіть одне одного! Чат-бот для тих, хто потребує притулку, і тих, хто може його надати.

✅Сервіс Shelter for UA, який об'єднує людей, що шукають житло з тими, хто готовий його надати. Також на порталі можна попросити волонтерів про допомогу.

✅Ще один портал для пошуку житла як в Україні, так і за кордоном – "Прихисток".

✅"Турботник" від Мінцифри, що допомагає 24/7 українським переселенцям отримати тимчасову домівку та необхідні речі у ЦНАПах.

Де знайти житло за кордоном

✅Host4Ukraine – cервіс, що допоможе біженцям безпечне житло за кордоном.

✅Stipruskartu – портал, де литовські волонтери надають прихисток для 10 тисяч біженців з України.

✅Відомий сервіс Airbnb також може надати українцям тимчасове безкоштовне житло.

✅Couchsurfing – ще одна корисна платформа для пошуку безоплатного житла за межами України.

✅Help380 – портал, що допомагає знайти людей, які шукають житло.

✅UNITI – новий портал, за допомогою якого українці можуть знайти безкоштовне житло за кордоном, зокрема у Польщі. Сервіс створили тільки 10 березня, тому дані на мапі ще оновлюватимуться.

"Діліться добіркою та допомагайте одне одному. Підтримка — те, що необхідно зараз кожному з нас", – закликали у Мінцифри.

Нагадаємо, у Центрі громадського здоров’я зібрали контакти організацій та ініціатив, які допомагають біженцям з України.

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