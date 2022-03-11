Невакцинованих проти COVID-19 освітян мають поновити на роботі – омбудсмен

Освітян, яких відсторонили від роботи через відсутність щеплення проти COVID-19, мають поновлювати на посадах на час воєнного стану.

Про це повідомив освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.

"Ми отримуємо велику кількість скарг від працівників закладів освіти на те, що керівники закладів відмовляються поновлювати на роботі працівника, відстороненого від виконання посадових завдань через відсутність щеплення проти COVID-19", – розповів Горбачов.

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За його словами, керівники шкіл таким чином порушують законодавство, адже з 1 березня цього року набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров'я, який на час воєнного стану дозволяє нещепленим проти коронавірусу працівникам виконувати свої обов'язки.

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"Я вже неодноразово наголошував та хочу знову наголосити, що на період воєнного стану всі раніше не допущені до роботи через ухилення від вакцинації проти COVID-19 працівники мають бути офіційно поновлені на своєму робочому місці", – підкреслив омбудсмен.

Щоб поновити відстороненого працівника на посаді, керівник школи має видати відповідний наказ та виплачувати йому заробітну плату.

Інструкцію, як виплачувати освітянам зарплату під час війни, можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, Мінекономіки також наголошувало на тому, що всі накази про відсторонення працівників через відмову або ухилення від вакцинації повинні визнати такими, що втратили чинність з 01 березня 2022 року і до завершення воєнного стану.

Тому всі відсторонені співробітники закладів освіти мають право і повинні бути поновлені на посадах.

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"Звертаю увагу керівників всіх рівнів не лише на безумовне дотримання вимог чинного законодавства, але й закликаю вас у ці важкі часи залишатися людьми, робити все можливе, щоб підтримати колег.

Не допомагайте загарбнику, створюючи додаткові проблеми для людей, які є вашими колегами і які працюють для дітей", – підкреслив Сергій Горбачов.

Раніше освітній омбудсмен розповів, як освітянам мають видавати зарплату під час війни.

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