Що робити, якщо отруїлися в укритті несвіжою їжею. Поради ЦГЗ

Під час перебування в укриттях, де не має можливості правильно зберігати харчові продукти, а також при обмеженому доступі до води може статися харчове отруєння.

Як виявити його симптоми та попередити, розповідають в Центрі громадського здоров’я.

Симптоми харчового отруєння можуть бути як легкими, так і дуже серйозними.

Вони можуть з’явитися через кілька годин або через кілька днів. Все залежить від шкідливого патогену, який потрапив до організму разом із їжею.

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Найбільш поширеними симптомами харчового отруєння є:

біль у шлунку;

спазми шлунка;

нудота;

блювання;

діарея;

підвищення температури.

Якщо у вас діарея або блювання, насамперед пийте багато рідини, щоб запобігти зневодненню.

Треба негайно звернутися за медичною допомогою, якщо у вас наступні симптоми:

пронос з домішками крові;

температура вище 38,5°С;

часте блювання;

діарея понад 3 дні;

ознаки зневоднення, зокрема, незначне сечовипускання або його відсутність;

висока сухість у роті та горлі або запаморочення при вставанні.

Харчове отруєння простіше попередити, а ніж потім лікувати.

В ЦГЗ рекомендують не забувати про гігієну рук, а також радять зберігати готові до споживання продукти окремо від сирих.

Воду також краще прокип’ятити, якщо є підозра на її можливе забруднення.

Ось ще кілька порад, які допоможуть уникнути отруєння:

Мийте столи та дошки до, під час і після приготування їжі. Мікроби можуть залишатися на ваших руках та поверхнях протягом тривалого часу.

Після обробки сирих продуктів ретельно мийте посуд, в якому вони готувалися, теплою водою із мийним засобом .

Не використовуйте напівсиру їжу, проводьте належну термічну обробку продуктів, щоб знешкодити шкідливіі бактерії.

Зберігайте продукти при температурі 4°С або нижче. Коли на дворі мороз, продукти можна зберігати у неопалюваному приміщенні, якщо немає холодильника.

"Головне, не вживайте продукти, що швидко псуються та які зберігалися без холодильника, після завершення їх терміну придатності або за найменшої підозри на те, що вони зіпсувалися", – попереджають у ЦГЗ.

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