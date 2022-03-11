Як допомогти людині при отруєнні аміаком? Інструкція

Служба безпеки України попередила, що російські окупанти можуть підірвати склади аміаку на Харківщині, щоб звинуватити в цьому Збройні сили України.
Аміак – вогненебезпечний і вкрай отруйний газ, тому у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як діяти у разі хімічної атаки.
Аміак (NH3) – безбарвний газ із характерним різким запахом та їдким смаком. Він майже у два рази легший від повітря. Особливу небезпеку він становить для очей.
Ознаки отруєння аміаком
|Oleksii.chumachenko/Depositphotos
- сильний кашель і задуха;
- різь в очах;
- порушення частоти пульсу;
- почервоніння шкіри;
- подразнення слизових оболонок та шкірного покриву.
Після контакту з рідким аміаком виникає обмороження, можливі опіки з пухирями, виразки.
Як діяти у разі отруєння аміаком?
Насамперед, постраждалого необхідно негайно винести на свіже повітря;
Важливо! Постраждалого внаслідок отруєння аміаком необхідно транспортували у положенні лежачи;
Людину, яка отруїлася аміаком, треба забезпечити теплом та спокоєм, а також дати зволожений кисень (теплими водяними парами 10%-го розчину ментолу в хлороформі);
Якщо є можливість змити осілий забрудник з тіла постраждалого, необхідно це зробити. Також людині у разі такого отруєння треба змінити одяг;
У разі ураження шкіри, обмийте її чистою водою. За можливості зробіть примочки з 5%-го розчину оцтової, лимонної або соляної кислоти.
Центр громадського здоров'я також роз'яснював, як уберегтися від отруєння аміаком:
Виходити із зони зараження необхідно перпендикулярно до напрямку вітру;
Обов'язково захистіть органи дихання ватно-марлевою пов’язкою, рушником чи іншою бавовняною тканиною, складеною кілька разів, попередньо змочивши її 2%-м розчином лимонної чи оцтової кислоти або водою;
Подбайте про тих, хто поруч: допоможіть дітям, інвалідам, літнім людям;
Щільно закрийте вікна і двері, бажано завісити віконні та дверні пройми тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту.
Раніше у Міністерстві охорони здоров’я пояснили, які є симптоми переохолодження, як запобігти йому і як допомогти людині, яка вже переохолодилася.
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