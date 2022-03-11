Як допомогти людині при отруєнні аміаком? Інструкція

Служба безпеки України попередила, що російські окупанти можуть підірвати склади аміаку на Харківщині, щоб звинуватити в цьому Збройні сили України.

Аміак – вогненебезпечний і вкрай отруйний газ, тому у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як діяти у разі хімічної атаки.

Аміак (NH3) – безбарвний газ із характерним різким запахом та їдким смаком. Він майже у два рази легший від повітря. Особливу небезпеку він становить для очей.

Ознаки отруєння аміаком

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сильний кашель і задуха;

різь в очах;

порушення частоти пульсу;

почервоніння шкіри;

подразнення слизових оболонок та шкірного покриву.

Після контакту з рідким аміаком виникає обмороження, можливі опіки з пухирями, виразки.

Як діяти у разі отруєння аміаком?

Насамперед, постраждалого необхідно негайно винести на свіже повітря;

Важливо! Постраждалого внаслідок отруєння аміаком необхідно транспортували у положенні лежачи;

Людину, яка отруїлася аміаком, треба забезпечити теплом та спокоєм, а також дати зволожений кисень (теплими водяними парами 10%-го розчину ментолу в хлороформі);

Якщо є можливість змити осілий забрудник з тіла постраждалого, необхідно це зробити. Також людині у разі такого отруєння треба змінити одяг;

У разі ураження шкіри, обмийте її чистою водою. За можливості зробіть примочки з 5%-го розчину оцтової, лимонної або соляної кислоти.

Центр громадського здоров'я також роз'яснював, як уберегтися від отруєння аміаком:

Виходити із зони зараження необхідно перпендикулярно до напрямку вітру;

Обов'язково захистіть органи дихання ватно-марлевою пов’язкою, рушником чи іншою бавовняною тканиною, складеною кілька разів, попередньо змочивши її 2%-м розчином лимонної чи оцтової кислоти або водою;

Подбайте про тих, хто поруч: допоможіть дітям, інвалідам, літнім людям;

Щільно закрийте вікна і двері, бажано завісити віконні та дверні пройми тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я пояснили, які є симптоми переохолодження, як запобігти йому і як допомогти людині, яка вже переохолодилася.

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