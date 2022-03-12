Як обробляти колоту, різану чи вогнепальну рану? Інструкція МОЗ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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12 березня 2022

Під час війни ризик поранення є дуже високим, тому важливо знати, як проводити первинну обробку ран.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як обробляти колоту, різану чи вогнепальну рану кінцівок.

Перш за все, потрібно оглянути рану. 

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Якщо ви бачите масивну зовнішню кровотечу:

Зупиніть її за допомогою прямого тиску на рану, поки не знайдете можливості використати кровоспинний джгут, турнікет чи стисну пов'язку.

Фото: Elnur_/Depositphotos

Якщо з рани незначна кровотеча:

Накладіть пов'язку, що тиснутиме на рану, із стерильних серветок або еластичного чи простого бинта.

Якщо у рану потрапили дрібні предмети, і ви можете їх легко вийняти – зробіть це.

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При подальших перев'язках обробляйте ділянку навколо рани одним із таких препаратів:

  • хлоргексидин біглюконат;
  • повідон-йод (він менш агресивний, ніж спиртовий розчин йоду);
  • 70% розчин етанолу.

❌ Не накладайте антисептик на саму рану і стежте, щоб він не потрапив у неї випадково, інакше може бути хімічний опік.

Можна дати постраждалому знеболювальне, якщо він ще його не приймав.

✅ Якщо пошкодження велике, рана викликає занепокоєння і не загоюється, потрібно якомога швидше звернутися за медичною допомогою.

Нагадаємо, у МОЗ раніше пояснювали, як врятувати людину з термічним опіком до приїзду лікарів.

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