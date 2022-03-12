Як обробляти колоту, різану чи вогнепальну рану? Інструкція МОЗ

Під час війни ризик поранення є дуже високим, тому важливо знати, як проводити первинну обробку ран.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як обробляти колоту, різану чи вогнепальну рану кінцівок.

✅ Перш за все, потрібно оглянути рану.

Реклама:

Якщо ви бачите масивну зовнішню кровотечу:

✅ Зупиніть її за допомогою прямого тиску на рану, поки не знайдете можливості використати кровоспинний джгут, турнікет чи стисну пов'язку.

Фото: Elnur_/Depositphotos

Якщо з рани незначна кровотеча:

✅ Накладіть пов'язку, що тиснутиме на рану, із стерильних серветок або еластичного чи простого бинта.

✅ Якщо у рану потрапили дрібні предмети, і ви можете їх легко вийняти – зробіть це.

Реклама:

✅ При подальших перев'язках обробляйте ділянку навколо рани одним із таких препаратів:

хлоргексидин біглюконат;

повідон-йод (він менш агресивний, ніж спиртовий розчин йоду);

70% розчин етанолу.

❌ Не накладайте антисептик на саму рану і стежте, щоб він не потрапив у неї випадково, інакше може бути хімічний опік.

✅ Можна дати постраждалому знеболювальне, якщо він ще його не приймав.

✅ Якщо пошкодження велике, рана викликає занепокоєння і не загоюється, потрібно якомога швидше звернутися за медичною допомогою.

Нагадаємо, у МОЗ раніше пояснювали, як врятувати людину з термічним опіком до приїзду лікарів.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.