Як обробляти колоту, різану чи вогнепальну рану? Інструкція МОЗ

Під час війни ризик поранення є дуже високим, тому важливо знати, як проводити первинну обробку ран.
У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як обробляти колоту, різану чи вогнепальну рану кінцівок.
✅ Перш за все, потрібно оглянути рану.
Якщо ви бачите масивну зовнішню кровотечу:
✅ Зупиніть її за допомогою прямого тиску на рану, поки не знайдете можливості використати кровоспинний джгут, турнікет чи стисну пов'язку.
|Фото: Elnur_/Depositphotos
Якщо з рани незначна кровотеча:
✅ Накладіть пов'язку, що тиснутиме на рану, із стерильних серветок або еластичного чи простого бинта.
✅ Якщо у рану потрапили дрібні предмети, і ви можете їх легко вийняти – зробіть це.
✅ При подальших перев'язках обробляйте ділянку навколо рани одним із таких препаратів:
- хлоргексидин біглюконат;
- повідон-йод (він менш агресивний, ніж спиртовий розчин йоду);
- 70% розчин етанолу.
❌ Не накладайте антисептик на саму рану і стежте, щоб він не потрапив у неї випадково, інакше може бути хімічний опік.
✅ Можна дати постраждалому знеболювальне, якщо він ще його не приймав.
✅ Якщо пошкодження велике, рана викликає занепокоєння і не загоюється, потрібно якомога швидше звернутися за медичною допомогою.
Нагадаємо, у МОЗ раніше пояснювали, як врятувати людину з термічним опіком до приїзду лікарів.
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