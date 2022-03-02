Ніякого льоду, мазі чи алое: що робити при термічних опіках? Інструкція

Уже тиждень російські окупанти обстрілюють українські міста, внаслідок чого відбуваються пожежі.

Після контакту з вогнем, гарячим паром, окропом чи розпеченим предметом людина може отримати термічний опік.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як надати першу домедичну допомогу людині, яка отримала термічний опік.

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Опіки можуть бути 4-х ступенів – це залежить від обсягу та глибини отриманих ушкоджень.

Фото: edesignua/Depositphotos

I ступінь

Пошкоджується тільки верхній шар шкірних покривів.

Опік супроводжується почервонінням, набряком, відчуттям печії.

Може бути локальне підвищення температури тіла, помірний біль.

II ступінь

Руйнуються глибші шари епідермісу.

Опік супроводжується появою пухирів, наповнених рідиною.

III ступінь Реклама:

Шкірні покриви пошкоджуються глибоко.

Іноді страждає підшкірна клітковина.

Опік супроводжується некрозом тканин, тому рана може мати темний і навіть чорний колір.

При опіках може бути сухий струп.

IV ступінь

Шкіра обвуглюється, страждають м'язи і навіть кістки.

Характерний нестерпний біль.

Рана покривається темно-сірим струпом через некроз тканин.

"Водночас рівень інтенсивності болю не завжди пов'язаний із тим, наскільки сильний опік.

Іноді дуже серйозний опік може бути відносно безболісним", – кажуть у МОЗ.

Що робити при термічних опіках?

✅ Зупиніть контакт з джерелом опіку, тобто зніміть гарячий чи обгорілий одяг.

✅ Приберіть прикраси, тісні речі, що знаходяться поблизу ділянки опіку.

❌ Однак не чіпайте речей, які прилипли до ураженої шкіри.

✅ Обробіть рану прохолодною водою чи водою кімнатної температури.

Охолодження є ефективним, якщо триває до 20 хвилин протягом перших 3 годин після ураження.

✅ Ділянки, які не постраждали, потрібно залишати сухими і теплими.

❌ Також шкіру не можна охолоджувати, якщо температура тіла впала до 35ºС.

✅ Якщо у вас в аптечці є протиопікова пов’язка, краще скористатися нею:

необхідно зняти верхню захисну плівку з однієї сторони пов’язки, прикласти нею до рани, а потім зняти з другої сторони;

далі зафіксувати бинтом або лейкопластиром на шкірі.

Така пов’язка охолоджує місце опіку, знижує ризик виникнення опікових пухирів, захищає рану від механічних пошкоджень та інфікування.

Вона також не прилипає до рани і не травмує її, забезпечує в рані середовище з постійною вологістю та температурою, і може поглинати великий об’єм виділень.

✅ За відсутності спеціальної протиопікової пов’язки, прикрийте рану стерильною пов’язкою з марлі.

✅ Дайте потерпілому випити води, щоб зменшити інтоксикацію та уникнути зневоднення.

✅ Можна дати знеболювальний лікарський засіб, наприклад, ібупрофен чи парацетамол, які вживають для полегшення болю будь-якого типу та інтенсивності.

✅ Оптимальна поза для людини з опіком обличчя або очей – сидяча. Це допоможе зменшити набряк.

✅ Опіки обличчя, особливо ті, що відбулися у закритих просторах, можуть поєднуватись з ураженням дихальних шляхів.

Тому краще мати з собою пульсоксиметр, щоб контролювати насичення крові киснем (сатурацію) постраждалого і повідомити про неї лікарів.

✅ Викликайте швидку (номер 103), якщо опік поверхні площі тіла у дорослого 10% і більше, у дитини – 5%, або якщо з опіком пов’язана травма.

Також за екстреною медичною допомогою потрібно негайно звертатися при опіках дихальних шляхів та органів зору.

"Звертаємо увагу, що пацієнти з великою площею опіків особливо схильні до переохолодження.

У такому випадку необхідно запобігти втраті тепла організмом: зігріти постраждалого, накрити ковдрою, теплим одягом тощо", – наголошує МОЗ.

Чого не можна робити при термічних опіках?

Інфографіка: МОЗ

❌ НЕ використовуйте для охолодження лід – це категорично заборонено.

Він може викликати гіпотермію (це патологічний стан, який розвивається при зниженні внутрішньої температури людини до 35°С і менше).

❌ НЕ можна використовувати олію, сік алое, борошно, сметану, продукти тваринного походження тощо.

❌ НЕ використовуйте будь-які мазі/гелі до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

❌ НЕ проколюйте пухирі у разі їх появи. Якщо пухирі розірвались – накладіть чисту, стерильну пов’язку.

❌ НЕ використовуйте препарати, що містять спирт. Інакше опік може тільки посилитися.

Нагадаємо, раніше Національна служба здоров'я Великої Британії пояснювала, як розрізнити термічний, хімічний і сонячний опіки та як надавати першу допомогу при кожному з них.

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