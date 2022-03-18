Тривога, відчуття сорому та провини: ознаки психологічної травми у дітей

Війна накладає серйозний відбиток на психіку дитини. Тому батьки мають подбати про ментальне здоров'я своїх дочок та синів.
У міжнародній організації UNICEF виокремили важливі поведінкові реакції у дітей, які можуть буди передвісниками психологічної травми.
Ознаки психологічної травми у дитини:
- дитина стала пасивною і мовчазною;
- з'явилися проблеми зі сном;
- дитина лякається звуків чи картинок, які нагадують про травму;
- має тривожну поведінку;
- дитина постійно програє травматичну ситуацію в іграх або переказує її в історіях.
У молодших дітей це може проявлятися у повернення до більш ранньої поведінки (наприклад, смоктання пальця).
Дитина може звинувачувати себе у тому, що сталося, й казати, що це її провина.
|Інфографіка від UNICEF
Підлітки можуть ставати більш агресивними, з деструктивною поведінкою. Ще однією реакцією може стати різка зміна міжособистісних відносин. Наприклад, тінейджер сторонитиметься батьків.
Ймовірно, підлітки теж можуть відчувати провину та сором через події, що сталися в їхньому житті. Вони також можуть різко подорослішати.
Щоб стабілізувати ситуацію, варто залучати підлітків до волонтерської допомоги.
Як підтримати дитину, яка пережила травматичний досвід:
- Слухайте свою дитину.
- Зараз те, що відчуває дитина – нормально. Допоможіть їй це зрозуміти.
- Спробуйте вмовити дитину поговорити з психологом.
Якщо дитині потрібна допомога спеціаліста – можна звертатися за консультацією у Facebook або Instagram.
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