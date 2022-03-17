"Іграшковий коридор": на кордоні з Румунією зворушливо втішають дітей з України. ФОТО

На кордоні з Україною прикордонники, волонтери та звичайні люди з Румунії влаштували "іграшковий коридор" для дітей, виклавши десятки іграшок уздовж мосту.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
Так місцеві жителі допомагають дітям та їх матерям, які вимушені шукати порятунку в інших країнах через напад Росії на Україну.
"Посмішка дітей, коли вони обирають іграшки, їх радість, коли вони отримують солодощі та фрукти від прикордонників, здається, полегшують біль в очах матусь", – діляться враженнями румунські охоронці кордону.
|Фото: Poliţia de Frontieră, Sighetu Marmației
Історичний міст через річку Тису в Закарпатській області, на якому дітям розклали іграшки, з’єднує пункти пропуску "Солотвино" (Україна) і "Сігету-Мармацієй" (Румунія).
|Фото: Державна прикордонна служба України
|Фото: Poliţia de Frontieră, Sighetu Marmației
Нагадаємо, з початку війни за оцінками ООН Україну вимушено покинули близько 3 мільйонів людей, майже половина з них – діти. Основною країною для виїзду є Польща, кордон якої перетнули 1,8 мільйона людей.
Разом з тим українські прикордонники регулярно ловлять відчайдухів, які за будь-яку ціну прагнуть незаконно опинитись закордоном. Зокрема учора при спробі виїзду в Молодову чоловік заховався у бейбі-бокс, але був затриманий.
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