"Іграшковий коридор": на кордоні з Румунією зворушливо втішають дітей з України. ФОТО

На кордоні з Україною прикордонники, волонтери та звичайні люди з Румунії влаштували "іграшковий коридор" для дітей, виклавши десятки іграшок уздовж мосту.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Так місцеві жителі допомагають дітям та їх матерям, які вимушені шукати порятунку в інших країнах через напад Росії на Україну.

"Посмішка дітей, коли вони обирають іграшки, їх радість, коли вони отримують солодощі та фрукти від прикордонників, здається, полегшують біль в очах матусь", – діляться враженнями румунські охоронці кордону.

Фото: Poliţia de Frontieră, Sighetu Marmației

Історичний міст через річку Тису в Закарпатській області, на якому дітям розклали іграшки, з’єднує пункти пропуску "Солотвино" (Україна) і "Сігету-Мармацієй" (Румунія).

Фото: Державна прикордонна служба України

Фото: Poliţia de Frontieră, Sighetu Marmației

Нагадаємо, з початку війни за оцінками ООН Україну вимушено покинули близько 3 мільйонів людей, майже половина з них – діти. Основною країною для виїзду є Польща, кордон якої перетнули 1,8 мільйона людей.

Разом з тим українські прикордонники регулярно ловлять відчайдухів, які за будь-яку ціну прагнуть незаконно опинитись закордоном. Зокрема учора при спробі виїзду в Молодову чоловік заховався у бейбі-бокс, але був затриманий.

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